Криштиану Роналду обогнал Месси по забитым голам в Лиге чемпионов Спорт 639

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды. Игру в прямом эфире транслировал телеканал "НТВ", передает kazpravda.kz.



В параллельном матче группы С "Монако" принимал "Бенфику". Команды сыграли вничью – 0:0. По итогам 3-го тура квартет С возглавил "Байер" (6 очков), 2-м идет "Монако" (5), 3-е место занимает "Зенит" (4), а на последней позиции располагается "Бенфика" (1).



В центральной встрече игрового дня Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде нанес поражение английскому "Ливерпулю" со счетом 0:3. Дублем отметился Карим Бензема, еще один мяч на счету Криштиану Роналду, для которого этот гол стал 70-м в рамках ЛЧ. По этому показателю португалец обогнал Лионеля Месси из "Барселоны" (69 голов), передает "Чемпионат". В другом матче группы В болгарский "Лудогорец" на последних минутах отобрал победу у швейцарского "Базеля" (1:0).



В квартете А, где перед 3-м туром все команды имели по 3 очка, мадридский "Атлетико" разгромил шведский "Мальме" (5:0), а "Ювентус" проиграл "Олимпиакосу" (0:1).



Наконец, в группе D лондонский "Арсенал" в компенсированное время вырвал победу у "Андерлехта" (2:1) и продолжил погоню за дортмундской "Боруссией", которая нанесла поражение "Галатасараю" (4:0).