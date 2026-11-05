Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии

41-летний форвард объявил об уходе из национальной команды, опубликовав обращение в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

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Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в возрасте 18 лет 20 августа 2003 года в товарищеском матче с национальной командой Казахстана (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

Всего за сборную Португалии нападающий провёл 234 матча, в которых отметился 146 голами и 45 результативными передачами. Роналду стал чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА (2018/2019, 2024/2025).