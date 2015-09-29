Спорт
Криштиану Роналду подписался на Геннадия Головкина в Instagram
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду подписался на казахстанского боксера Геннадия Головкина в Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Всего в этой социальной сети Роналду следует за 184 аккаунтами, среди которых – профили спортсменов, звезд шоу-бизнеса и брендов.

Головкин – не единственный боксер, за которым следит Роналду в Instagram. Ранее суперзвезда мирового футбола заффоловил аккаунты Флойда Мейвезера-младшего, Майка Тайсона, Сауля "Канело" Альвареса, Шейна Мосли, Заба Джуды, промоутерской компании Golden Boy и страницу HBO, посвященную боксу.

Отметим, что ранее сам Головкин признался, что болеет за "Реал". "Я никогда не пропускаю классико. Моя любимая футбольная команда – "Реал", а мой любимый футболист в современном футболе – Криштиану Роналду", – сказал однажды Головкин.

29-летний Криштиану Роналду трижды выигрывал "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту мира. С 55-ю голами он является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. Кроме того, ему принадлежит рекорд по числу голов в Лиге чемпионов (83 гола) и голов за "Реал" в чемпионатах Испании (230).

33-летний Геннадий Головкин на профессиональном ринге выступает с 2006 года. На его счету – 33 победы (30 нокаутом) в 33 проведенных боях. Он является действующим чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе. Свой следующий поединок Головкин проведет 17 октября в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden, а его соперником станет чемпион мира IBF в этом же весе канадец Давид Лемье.

Популярное

Все
Сложный статус Каракалпакстана
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Журналист должен быть готов ко всему
«Черные лебеди» КТК
Важно для Казахстана и тюркского мира
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Трагедия на Тенгизе
Папа, заплати алименты…
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
Да будет свет!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
Сильнейшие среди любителей
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Открытость и прозрачность
Свести к минимуму
Тренд на дальнейший рост
Отрар в эстафете достижений
Язык как инструмент успеха
Спорт объединяет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Закон Республики Казахстан
Образцовая сноха, жена и мама
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
В центре внимания – семья и дети
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане

Читайте также

Спорт
Когда и во сколько смотреть матч Елены Рыбакиной в финале У…
Президент , Спорт
"Грандиозный успех": Токаев поздравил Рыбакину с выходом в …
Спорт
Новый тренер для чемпионки мира
Спорт
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]