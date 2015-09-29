Криштиану Роналду подписался на Геннадия Головкина в Instagram
Форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду подписался на казахстанского боксера Геннадия Головкинав Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Всего в этой социальной сети Роналду следует за 184 аккаунтами, среди которых – профили спортсменов, звезд шоу-бизнеса и брендов.
Головкин – не единственный боксер, за которым следит Роналду в Instagram. Ранее суперзвезда мирового футбола заффоловил аккаунты Флойда Мейвезера-младшего, Майка Тайсона, Сауля "Канело" Альвареса, Шейна Мосли, Заба Джуды, промоутерской компании Golden Boy и страницу HBO, посвященную боксу.
Отметим, что ранее сам Головкин признался, что болеет за "Реал". "Я никогда не пропускаю классико. Моя любимая футбольная команда – "Реал", а мой любимый футболист в современном футболе – Криштиану Роналду", – сказал однажды Головкин.
29-летний Криштиану Роналду трижды выигрывал "Золотой мяч" – приз лучшему футболисту мира. С 55-ю голами он является лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. Кроме того, ему принадлежит рекорд по числу голов в Лиге чемпионов (83 гола) и голов за "Реал" в чемпионатах Испании (230).
33-летний Геннадий Головкин на профессиональном ринге выступает с 2006 года. На его счету – 33 победы (30 нокаутом) в 33 проведенных боях. Он является действующим чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе. Свой следующий поединок Головкин проведет 17 октября в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden, а его соперником станет чемпион мира IBF в этом же весе канадец Давид Лемье.