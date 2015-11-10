Криштиану Роналду посетил премьеру фильма о себе

В Лондоне состоялась премьера документального фильма "Роналду" о португальском футболисте Криштиану Роналду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на trend.az.
Как отмечается, на презентацию картины футболист пришел вместе с сыном и матерью. Благодаря киноленте поклонники получат возможность увидеть другую сторону жизни Роналду.
Криштиану Роналду – португальский футболист, выступающий за испанский клуб "Реал Мадрид" и сборную Португалии. Самый дорогой футболист в истории футбола – за его переход из английского "Манчестер Юнайтед" в "Реал" было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии (55 голов).
Считается одним из лучших футболистов современности, официально признан лучшим игроком в истории португальского футбола. В январе 2015 года стал обладателем своего третьего "Золотого мяча" как лучший футболист мира в 2014 году.