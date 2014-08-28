Спорт

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы-2013/14 по версии УЕФА

Асель Есетова
Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы-2013/14 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом было объявлено в Монте-Карло после жеребьевки Лиги чемпионов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это был потрясающий год, год-мечта, – заявил Роналду. – Я невероятно горжусь своей командой, тренером и болельщиками. Я очень, очень рад. Должен поблагодарить одноклубников, ведь без команды индивидуальные награды просто невозможны".

Для 29-летнего Роналду сезон получился противоречивым. В составе "Реала" он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, однако проиграл и чемпионат, и Кубок Испании. Выступление сборных не учитывается при голосовании, однако португальская команда во главе с Роналду провалилась на чемпионате мира в Бразилии, не сумев выйти из группы.

Приз "Лучший игрок сезона в Европе" был создан УЕФА в 2011 году, после того как "Золотой мяч", вручавшийся также лучшему игроку сезона в Европе еженедельником France Football, был объединен с призом "Лучший игрок года в мире", который вручала ФИФА. Теперь эта награда носит название "Золотой мяч ФИФА" и считается престижнейшей в мировом футболе. Новый приз УЕФА сохранил преемственность своего предшественника: победителя, как это было с 1956 по 2009 год с "Золотым мячом", определяют журналисты. В то время как "Золотой мяч ФИФА" вручается игроку, набравшему наибольшее количество голосов не только представителей СМИ, но и главных тренеров и капитанов национальных сборных.

Первым обладателем приза "Лучший игрок сезона в Европе" в 2011 году стал Лионель Месси. В 2012 и 2013 годах награду получали Андрес Иньеста и Франк Рибери соответственно.

Надин Кесслер признана лучшей футболисткой Европы-2013/14

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Надин Кесслер признана лучшей футболисткой Европы-2013/14 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

26-летняя Надин Кесслер начала профессиональную карьеру в 2004 году в команде "Саарбрюккен". В 2009 году футболистка перешла в "Турбине" из Потсдама, с которой в 2010 году выиграла чемпионат Германии и Лигу чемпионов. В 2011 году Кесслер стала игроком "Вольфсбурга", цвета которого защищает до сих пор.

Вместе с "Вольфсбургом" еще дважды выиграла чемпионат Германии (2012, 2013), Кубок страны (2013), а также еще раз победила в Лиге чемпионов (2013).

На ее счету также 29 матчей за сборную Германии, с которой она выигрывала "золото" чемпионата Европы-2013.

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