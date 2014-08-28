Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы-2013/14 по версии УЕФА

Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы-2013/14 по версии Союза европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА). Об этом было объявлено в Монте-Карло после
жеребьевки Лиги чемпионов, сообщает ИТАР-ТАСС
.
"Это был потрясающий год, год-мечта, – заявил Роналду. – Я невероятно горжусь своей командой, тренером и болельщиками. Я очень, очень рад.
Должен поблагодарить одноклубников, ведь без команды индивидуальные
награды просто невозможны".
Для 29-летнего Роналду сезон получился противоречивым. В составе "Реала" он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, однако проиграл и
чемпионат, и Кубок Испании. Выступление сборных не учитывается при
голосовании, однако португальская команда во главе с Роналду провалилась
на чемпионате мира в Бразилии, не сумев выйти из группы.
Приз "Лучший игрок сезона в Европе" был создан УЕФА в 2011 году, после того как "Золотой мяч", вручавшийся также лучшему игроку сезона в Европе
еженедельником France Football, был объединен с призом "Лучший игрок
года в мире", который вручала ФИФА. Теперь эта награда носит название
"Золотой мяч ФИФА" и считается престижнейшей в мировом футболе. Новый
приз УЕФА сохранил преемственность своего предшественника: победителя,
как это было с 1956 по 2009 год с "Золотым мячом", определяют
журналисты. В то время как "Золотой мяч ФИФА" вручается игроку,
набравшему наибольшее количество голосов не только представителей СМИ,
но и главных тренеров и капитанов национальных сборных.
Первым обладателем приза "Лучший игрок сезона в Европе" в 2011 году стал Лионель Месси. В 2012 и 2013 годах награду получали Андрес Иньеста и
Франк Рибери соответственно.Надин Кесслер признана лучшей футболисткой Европы-2013/14
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Надин Кесслер признана лучшей
футболисткой Европы-2013/14 по версии Союза европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА).
26-летняя Надин Кесслер начала профессиональную карьеру в 2004 году в
команде "Саарбрюккен". В 2009 году футболистка перешла в "Турбине" из
Потсдама, с которой в 2010 году выиграла чемпионат Германии и Лигу
чемпионов. В 2011 году Кесслер стала игроком "Вольфсбурга", цвета
которого защищает до сих пор.
Вместе с "Вольфсбургом" еще дважды выиграла чемпионат Германии (2012,
2013), Кубок страны (2013), а также еще раз победила в Лиге чемпионов
(2013).
На ее счету также 29 матчей за сборную Германии, с которой она выигрывала "золото" чемпионата Европы-2013.