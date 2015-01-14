Звезда футбола Криштиану Роналду и его давняя возлюбленная российская модель Ирина Шейк расстались. Об этом сообщает португальская пресса. По данным СМИ, девушка футболиста не только не появилась на церемонии вручения награды "Золотой мяч" в Цюрихе, но даже не поздравила Роналду с тем, что он второй год подряд был признан лучшим футболистом мира, передает Kazpravda.kz
.
Сам же нападающий мадридского "Реала" даже не упомянул Ирину, когда, получив награду, произносил благодарственную речь, хотя раньше всегда посвящал ей хотя бы несколько слов. А некоторые СМИ даже анонсировали их приезд вместе на церемонию награждения.
Тем временем Ирина Шейк, которую мужской журнал MAXIM назвал самой красивой женщиной России в 2013 году, развлекается на тропических островах, где встретила Новый год и свой день рождения, и ни слова не упоминает в соцсетях о престижной награде Роналду, когда делится своими фото с подписчиками.
Роман Роналду и Шейк продлился несколько лет.