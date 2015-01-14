Криштиану Роналду расстался с Ириной Шейк после многолетнего романа

Марат Манаспаев
Звезда футбола Криштиану Роналду и его давняя возлюбленная российская модель Ирина Шейк расстались. Об этом сообщает португальская пресса. По данным СМИ, девушка футболиста не только не появилась на церемонии вручения награды "Золотой мяч" в Цюрихе, но даже не поздравила Роналду с тем, что он второй год подряд был признан лучшим футболистом мира, передает Kazpravda.kz.

Сам же нападающий мадридского "Реала" даже не упомянул Ирину, когда, получив награду, произносил благодарственную речь, хотя раньше всегда посвящал ей хотя бы несколько слов. А некоторые СМИ даже анонсировали их приезд вместе на церемонию награждения.

Тем временем Ирина Шейк, которую мужской журнал MAXIM назвал самой красивой женщиной России в 2013 году, развлекается на тропических островах, где встретила Новый год и свой день рождения, и ни слова не упоминает в соцсетях о престижной награде Роналду, когда делится своими фото с подписчиками.

Роман Роналду и Шейк продлился несколько лет.

