Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере

Фото: instagram.com/alnassr/

Звездный форвард Аль-Насра» и сборной Португалии оформил хет-трик в домашнем матче чемпионате Саудовской Аравии против «Аль-Холуда», который закончился со счетом 5:3 в пользу хозяев поля, сообщает Kazpravda.kz

В последний раз Кришитану забивал три гола за одну игру два года назад, тогда «Аль-Наср» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Вахду» в матче саудовской Про-Лиги.

«Отличная победа, отличная командная игра. Рад помочь хет-триком!» — написал португальский нападающий на своей странице в социальной сети X.

Таким образом, на данный момент Роналду забил 985 мячей в своей карьере, из них - 146 голов за сборную Португалии и 839 мячей — на клубном уровне.