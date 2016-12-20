Кристин Лагард остается главой Международного валютного фонда (МВФ), несмотря на то что суд во Франции признал ее виновной в халатности. Такое решение принял совет МВФ, сообщает Kazpravda.kz.
"Совет МВФ сохраняет полное доверие Кристин Лагард", – говорится в заявлении.
Лагард сделала официальное заявление в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, в котором поблагодарила за оказанную ей поддержку и доверие, а также отметила, что направит свои силы на работу главой МВФ.
"Я признана виновной в халатности, но без штрафа, без санкций. Я не удовлетворена этим решением, но бывает такое время, когда нужно просто остановиться, перевернуть страницу и продолжить работать с теми, кто доверяет мне", – сказала глава МВФ.
Отметим, что французский суд признал виновной Лагард по делу о выплате €404 млн компенсации бизнесмену Бернару Тапи в 2008 году из государственной казны. Решение о выплате приняла комиссия арбитражных судей, которую создала Лагард, будучи министром финансов Франции.
Напомним, что в мае 2016 глава МВФ Кристин Лагард впервые посетила Казахстан с официальным визитом.