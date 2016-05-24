Кристин Лагард подвела итоги визита в Казахстан

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подвела итоги своего первого визита в Казахстан. Данное заявление глава МВФ сделала по завершении Региональной конференции Международного Валютного Фонда, приуроченной к Астанинскому экономическому форуму, передает Kazpravda.kz.
"В первую очередь я бы хотела выразить благодарность властям Казахстана за теплый прием во время моего визита в Астану и за проведение важной региональной дискуссии за "круглым столом". А также за возможность встретиться с Президентом Нурсултаном Назарбаевым, Премьер-Министром Каримом Масимовым, руководством Национального банка и первыми руководителями экономического блока стран Центральной Азии. Нам удалось обсудить макроэкономическую политику Казахстана, различные вызовы, которые возникают в перспективе, а также способы превращения их в возможности. Я также встретилась с представителями частного сектора и имела удовольствие прочитать лекцию и обсудить возможности Казахстана со студентами Назарбаев Университета", – рассказала Лагард.
Глава МВФ также выразила сожалению о том, что у нее было мало времени для такой насыщенной программы.
"Я бы хотела, чтобы у меня было больше времени. И поэтому Премьер-Министр Масимов попросил меня вновь приехать в Казахстан и уделить больше времени, чтобы встретиться с большим количеством людей, представителями не только госорганов, а также населения и посмотреть вашу прекрасную страну. Астана – это прекрасное свидетельство стойкости народа Казахстана. Но страна – это не только ее столица, как и Франция – это не только Париж, и я с удовольствием хотела бы возможность вновь приехать сюда, особенно в свете того, что мы решили институционализировать ту региональную встречу, которая состоялась у нас в канун проведения Астанинского экономического форума", – сообщила Кристин Лагард.
По словам главы МВФ, Региональная конференция предоставила ее участникам уникальную возможность обменяться мнениями по экономическим вопросам, с которыми сталкивается регион.
"В этой встрече приняли участие министры финансов, руководители всех стран региона (больше 8 государств), кроме того, министр финансов России и его заместитель принимали участие в этой встрече. У нас состоялись очень хорошие обсуждения экономической ситуации, с которой сталкиваются все страны", – подчеркнула она.
Кристин Лагард призналась, что ее впечатлили достижения Казахстана за 25 лет Независимости, а также высказала одобрение в отношения проводимой государством денежно-кредитной политики.
"На меня произвело огромное впечатление то, что было достигнуто за 25 лет со времени получения Независимости. А также то, как использовались природные ресурсы на благо общества, а также то, как были сформированы резервы (создание Национального фонда – Прим. ред.) на неблагоприятные периоды, когда ветры дуют не в попутном направлении и различные факторы не способствуют экономическому росту. Рост, который составлял более 7 процентов, сейчас замедлился до 1 процента, и будем надеяться, что он повысится в следующем году. Это действительно сложная ситуация, страна решила использовать качественный комплекс мер политики. И, в частности, в денежно-кредитной политике, чтобы бороться с этой ситуацией. И эти меры были правильными и надлежащими. В целом, мы поддерживаем подход, которые используется официальными органами Казахстана, направленный на продолжение проведения денежно-кредитной политики, которая амортизирует некоторые шоки, и на осуществление структурных реформ, которые подготовят страну к изменившейся парадигме, касающейся всех стран региона и особенно Казахстана", – заключила Лагард.