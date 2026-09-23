Кристина Морозова взяла «серебро» Азиатских игр в спортивной ходьбе

Представительница национальной сборной Казахстана Кристина Морозова завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: AINAGOC

Казахстанская легкоатлетка стала второй в соревнованиях по спортивной ходьбе, показав результат 1 час 35 минут 25 секунд. "Серебро" Кристины Морозовой пополнило медальную копилку сборной Казахстана на главном континентальном старте четырехлетия.

По данным НОК, победу одержала китаянка Ян Люцзин - 1:33:40. Замкнула тройку лучших Юньянь Цзян (Китай) - 1:35:26.

Представительница сборной Казахстана Эльмира Калимуллина стала шестой - 1:43:21.

Отметим, что соревнования по легкой атлетике на Азиатских играх продолжаются. Казахстанские спортсмены продолжат борьбу за награды в следующих дисциплинах программы.