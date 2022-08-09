Критерии оценки встречи министров и акимов с населением разработают в Казахстане

Итоги встреч руководителей центральных и местных госорганов с населением за І полугодие 2022 года рассмотрели на заседании Правительства под председательством Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, министр информации и общественного развития Аскар Умаров сообщил, что руководством центральных госорганов проведено 45 встреч с гражданами. При этом наибольшее число выездов министров пришлось на Актюбинскую, Карагандинскую и Павлодарскую области.

Мониторинг информационного поля показал, что встречи широко освещались в республиканских и региональных печатных СМИ, на телеканалах и в социальных сетях.

Как сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, в первом полугодии акимами всех уровней проведено порядка 8,5 тыс. встреч с участием 594 тыс. человек, на которых поднимались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии, реконструкции дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры и т.д.

Премьер-министр подчеркнул, что по поручению Главы государства встречи министров и акимов с гражданами проводятся в новом формате, акцент в котором делается на живом общении.

Также перед проведением встреч с населением проводился предварительный анализ обращений граждан, что позволило более детально изучить проблемы, рассмотреть возможные пути их решения на уровне акимата или при межведомственном взаимодействии.

«Акимы всех уровней после проведения встреч с населением систематизируют проблемные вопросы и вынесут их на рассмотрение маслихатов, чтобы проработать варианты финансирования», — сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, в отдельных регионах еще не все адаптировались к новому формату проведения встреч, однако, несмотря на это, принцип свободного доступа на такие мероприятия должен сохраняться.

«Глава государства неоднократно подчеркивал важность соблюдения принципа «слышащего государства». Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику. Людей волнуют простые вещи, происходящие здесь и сейчас. Только по итогам встреч населения с акимами всех уровней было поднято около 30 тыс. вопросов и предложений. Их в обязательном порядке нужно решать. Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются», — отметил Премьер.

В этой связи центральным и местным госорганам поручено продолжить проведение запланированных встреч с населением и широко освещать каждую из них, чтобы показать, что уже сделано и как будут решаться другие вопросы.

Министрам и акимам поручено повысить результативность встреч с населением, сделав акцент на оперативное решение проблемных вопросов, регулярно проводить встречи с целевыми группами.

Алихан Смаилов также обратил внимание на то, что при формировании или уточнении проектов республиканского и местных бюджетов необходимо учитывать вопросы, поднимаемые населением на встречах.

Кроме того, Премьер-министр поручил разработать критерии оценки встречи министров и акимов с населением, результаты которых будут регулярно рассматриваться Правительстве.