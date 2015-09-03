Критерий демократии Свежий выпуск 563 Загипа БАЛИЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК

Судебно-правовая реформа предполагает решение кардинальных проблем, связанных с эффективностью судебной системы, что должно быть предметом первоочередного внимания как государства, так и общества.

В рамках проводимых реформ по совершенствованию судебной системы требуется осуществление комплекса организационных и правовых мер. Совершенствование системы отбора судей предполагает ужесточение квалификационных требований к кандидатам: в частности, повышение с 25 до 30 лет возрастного ценза. При этом кандидат в судьи должен иметь не менее 5 лет работы, связанной с участием в судопроизводстве.

Также необходимо введение принципа меритократии, который предполагает, что кандидаты в судьи вышестоящих судов должны иметь обязательный стаж работы в нижестоящих судах (для кандидатов в судьи обл­суда – наличие 5 лет судейского стажа, а для кандидата в судьи Верховного суда – 10, в том числе 5 лет судьей областного звена). Введение института поручительства для кандидатов в судьи областных судов и Верховного суда от судей вышестоящих судов с установлением ответственности поручителей за объективность данных ими рекомендаций. А также обязательное периодическое (раз в 3 года) повышение квалификации действующих судей.

Требует совершенствования механизм отбора на судейские должности по таким направлениям, как повышение эффективности института стажировки кандидатов в судьи с введением стажировки с отрывом от основного места работы. На ее период для стажеров предлагается установить заработную плату, пропорциональную должностному окладу судьи. Прием на стажировку должен осуществляться на основе квотирования при распределении численности стажеров между райсудами с учетом их прогнозной потребности в кад­рах. Кроме сокращения сроков действия результатов экзамена, стажировки и обучения в магистратуре с 5 до 3–4 лет предполагается прохождение лицами, рекомендованными на судейские должности, краткосрочных подготовительных курсов на базе института правосудия, которые позволят восстановить ранее полученные навыки; а также введение годичного испытательного срока для впервые назначаемых судей.

До окончания испытательного срока на лицо, рекомендованное на должность судьи, распоряжением Главы государства возлагаются обязанности судьи. При этом в период испытательного срока предполагается, что они будут рассмат­ривать только несложные уголовные, гражданские и административные дела.

По окончании испытательного срока и при положительных итогах указом Президента РК лицо назначается постоянным судьей. В случае неудовлетворительных результатов испытательного срока издание акта Главы государства об освобождении судьи от должности не требуется; итоги испытательного срока будут подводиться Судебным жюри посредством проведения профессиональной оценки деятельности вновь назначенных судей (через 1 год пос­ле назначения лица на судейскую должность).

При этом законодательно будет установлен детальный перечень оснований, по которым будет определяться профессиональный уровень судьи, учитывающий все необходимые критерии.

Оценка будет проводиться Судебным жюри на основании следующих критериев: показатели качества отправления правосудия (количество отмененных и измененных судебных актов в вышестоящей судебной инстанции, в том числе основания отмен или изменений); наличие нарушений при рассмотрении дел; соблюдение норм судейской этики и трудовой дисциплины.

Для обеспечения объективности такой оценки при рассмотрении вопроса в Судебном жюри возможно участие членов Высшего судебного совета.

Кроме того, результаты профессиональной оценки судьи необходимо рассматривать Высшему судебному совету, поскольку в случае отрицательной оценки они будут являться основанием для освобождения судьи от занимаемой должности.

Предполагается, что базовая подготовка будущих судей будет осуществляться Институтом правосудия Академии государственного управления с передачей его в ведение Верховного суда. Это позволит оперативно выявлять и устранять недостатки в процессе обучения, определять его основные направления с учетом практических потребностей.

При этом к задачам института правосудия будут отнесены подготовка кандидатов в судьи и повышение квалификации действующих судей на регулярной основе.

Совершенствования потребует и деятельность Высшего судебного совета в рамках расширения его кадровых полномочий. В частности, должен быть увеличен состав совета: половина его членов должны быть судьями (в том числе судьями в отставке), избираемыми пленарным заседанием Верховного суда на 2-летний срок. Некоторые члены совета будут введены в его состав по должности (председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, министр юстиции, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции); а также совет может быть увеличен за счет авторитетных ученых-юристов, в том числе иностранных экспертов, и представителей Союза судей. Требуется и расширение состава Квалификационной комиссии по судейскому экзамену при Высшем судебном совете за счет судей в отставке, сотрудников правоохранительных органов (в том числе работников прокуратуры и Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, органов юстиции), а также представителей объединения адвокатов и Союза судей, иностранных экспертов. Для обеспечения демократичности и прозрачности принятия Высшим судебным советом решений по кадровым вопросам судебной системы предлагается детально прописать порядок отбора кандидатов на должности судей и председателей судов. В том числе обеспечить свободное обсуждение и прозрачность работы совета, в том числе его заседаний, опубликование полной информации о прохождении всех этапов подбора кадров.

В целях повышения доступности правосудия следует установить абсолютные размеры государственных пошлин при оспаривании налоговых уведомлений (в настоящее время размер пошлины данной категории дел составляет 1% от оспариваемой суммы и не имеет верхнего предела). В большинстве стран размеры госпошлин по экономическим спорам имеют предельные размеры в абсолютном выражении (в Великобритании – 10 тыс. фунтов, в Чехии – 150 тыс. евро, в Польше – 24 тыс. евро).

Важно пересмотреть ответственность судей и гарантий их независимости: наделение граждан правом обратиться в Судебное жюри, в случаях когда комиссии по судейской этике и руководство областных судов не приняли должных мер по их жалобам на нарушение судьями норм судейской этики. Для повышения независимости судей и исключения влияния председателей судов на карьерный рост судей и совершенствования порядка привлечения их к ответственности, необходимо исключить полномочия председателей судов, влияющие на данные моменты.

Судебное жюри должно формироваться органами судейского сообщества без вмешательства руководства судов. При этом предусматривается расширение состава Судебного жюри за счет судей в отставке, что позволит повысить объективность и независимость этого органа. Необходимо повысить прозрачность правосудия: в том числе путем введения обязательной аудио- или видеофиксации всех судебных заседаний; детальной регламентации порядка получения записей сторонами по делу, отказ в передаче таких записей может быть лишь в исключительном порядке.

Требуется пересмотреть сферу применения суда с участием присяжных заседателей, расширив ее, исходя из анализа мировой практики.

В дополнение к предусмотренным в настоящее время 15 составам преступлений, рассмотрение которых возможно судом с участием присяжных, предусматривается дополнительное отнесение к их подсудности ряда других дел. Кроме того, будет усовершенствован порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели с учетом имеющихся сейчас проблем.

Расширение судебного контроля на стадии досудебного производства. В дополнение к существующему перечню предлагается передать следственному судье санкционирование осмотра, обыска (в том числе личного обыска), выемки. Направление следственному судье ходатайства о санкционировании передаваемых следственных действий предлагается осуществлять через прокурора. Для обеспечения гарантий прав граждан следует повысить роль адвокатов на стадии досудебного производства, предусмотрев их обязательное участие при санкционировании судом следственных действий, затрагивающих конституционные права человека и гражданина.

Остановлюсь также на мерах по повышению доверия со стороны инвесторов, в том числе иностранных. Для рассмотрения инвестиционных споров в пределах республики, не затрагивающих споры в рамках Международного финансового центра в Астане, в Верховном суде предусматривается создание специализированной коллегии. Одновременно при Верховном суде будет создан Международный совет из числа авторитетных зарубежных судей и юристов, который будет консультировать судей, рассматривающих инвестиционные споры. При этом такие консультации не должны носить обязательного характера, а будут учитываться наряду с экспертными заключениями.

Кроме того, создание финансового суда в рамках Международного финансового центра в Астане потребует коррекции Конституции.

Необходимо рассматривать возможность ведения судопроизводства в финансовом суде Международного финансового центра на английском языке и на основе английского права иностранными судьями. Решения данного суда должны носить окончательный характер.

Также необходимо сокращение обязательного участия прокурора в гражданском судопроизводстве.

Считаю, что реализация указанного комплекса мер позволит повысить качество отправления правосудия как одной из основополагающих, фундаментальных, конституционных гарантий реализации прав и свобод человека.