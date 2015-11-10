Критики высмеяли макияж Анджелины Джоли в фильме "Лазурный берег"

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Новый фильм Анджелины Джоли "Лазурный берег" (By the Sea) получил прохладные отзывы кинокритиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Эксперты назвали картину скучной, плоской и лишенной драматизма.

The Wrap, к примеру, высмеял Джоли за сцену, в которой ее героиня просыпается утром с безупречным макияжем smoky eyes, хотя накануне вечером приняла душ. "Она играет женщину, которая ко всему потеряла интерес, но ей все же удается выглядеть гламурно", – отмечает The International Business Times.

Газета The Guardian отметила, что даже жаркая сексуальная сцена не помогла сделать фильм интересным. "Тех, кто ожидает воссоединения мистера и миссис Смит, эта лента сильно разочарует", – добавляет издание.

The Hollywood Reporter назвала фильм не более чем тщеславным проектом. "Для картины с такими плоскими эпизодами и повторяющимися сценами два часа – это слишком долго", – поясняет издание.

Релиз "Лазурного берега" намечен на 13 ноября. В России фильм выйдет 1 января 2016 года. В картине рассказывается о бывшей танцовщице (Джоли) и писателе (Брэд Питт), которые путешествуют по Франции в 1970-х годах. У семейной пары возникают разногласия, и они начинают отдаляться друг от друга.

Джоли сама написала сценарий к ленте и выступила в качестве постановщика. Это ее третья режиссерская работа после "Земли меда и крови" и "Несломленного".

Брэд Питт и Анджелина Джоли не появлялись вместе на экране после фильма "Мистер и миссис Смит", на съемках которого в 2004 году начался их роман.

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