​Критику тормозят на входе?

Подводя итоги, можно было бы, конечно, поставить жирный плюс организаторам встреч, если бы не одно принципиальное обстоятельство.

Присутствуя на одном из отчетов, из зала услышал единственную претензию, адресованную, скорее всего, не акиму, а руководству пассажирских перевозок.

– Прошу повлиять на водителей маршрут­ных автобусов, они курят, а люди в салоне испытывают неудобства, – заявила подошедшая к микрофону женщина средних лет.

Эта проблема тут же превратилась в анекдот. Уже не знают, с какой стороны власть укусить, обменивались мнениями участники встречи, сделано столько, что и придраться не к чему.

И ведь трудно что-либо возразить. Первые отчеты и только что минувшие – небо и земля. 12 лет назад, когда вступил в законную силу указ Президента о проведении отчетных встреч руководителей местных исполнительных органов с населением, была сплошная критика. В настоящее время – и совершенно справедливо – негатив занимает не более 5%.

В памяти отчет акима Кокшетау двухлетней давности. Ермек Маржикпаев только что приступил к обязанностям градоначальника. И сразу получил наказ принять меры по восстановлению и ремонту лифтового хозяйства. «Это же не дело – на 9-й этаж подниматься на своих двоих», – раздавались голоса из зала. На нынешнем отчете вновь зашел разговор о лифтах. Но теперь уже вместо критики звучала благодарность в адрес местной власти, она исполнила поручение горожан, что подтверждает ее эффективность.

Однако «барабанную дробь» на том закончим, порассуждаем на другую, менее приятную, тему, а именно об ограни­чении доступа рядовых граждан на отчетные встречи. Особенно этим грешат так называемые «большие отчеты»: область, город, отдельные районы.

На одном из «весовых» отчетов зал собрал руководящий актив, представителей «назначенной» интеллигенции, депутатов, простому люду места не досталось. Спрашивается, для чего и для кого подобный диалог нужен? Те, кто собрался и без того знают, чем власть занимается и что планирует на перспективу. Обсуждают тему ежедневно на планерках. Куда полезней было бы для акима и для дела услышать мнения, пожелания, критические замечания рядовых жителей, а их, представляете, искусственно дистанцировали.

После очередного «весового» отчета в корпункт «Казахстанской правды» позво­нили пенсионеры. «Нас остановили на входе, в зал не пустили, – жаловались они. – Сказали, что здесь проходит не отчетная встреча, а важное совещание». Так и подмывает сказать, важное закрытое совещание. Лично от акимов, скорее всего, эта инициатива не исходит, почему-то в своих мыслях уверен. Страхуются от неприятностей, хотя по большому счету повода нет, их ретивые помощники. Не дай бог посетитель с улицы начнет критиковать власть, а еще хуже, если претензии прозвучат в их адрес, шеф по головке не погладит, могут и оргвыводы последовать.

Слов нет, корпус акимов делает много, что видно невооруженным глазом: предоставляются рабочие места, открываются новые предприятия, развивается малый и средний бизнес, тот же Кокшетау городом-красавцем стал. Но это не дает повода проводить отчеты на ура, они, по общему мнению, не столь эффективны. Проблемы успешно решаются, доказывает практика, когда о них открыто и всенародно говорят.

– Как прошел отчет? – поинтересовался у знакомого директора ТОО.

– Без сучка и задоринки, – отвечал он.

– Критика была? – пытаюсь докопаться до истины.

– Откуда ей взяться? – знакомый оказался с чувством юмора. – Сценарий не предусматривал…

Критика ради критики, согласитесь, тоже не подарок. Успехи налицо, и об этом никто не спорит, однако проблем вокруг нас еще как хватает. Жизнь продолжается, проблемы возникают, замалчивать их – себе во вред. «Ручная» аудитория, а речь идет именно о том, акимам плохой помощник. Подчиненный люд, руку на отсечение даю, критиковать начальство не осмелится. И постановочных вопросов не задаст, если, конечно, по сценарию не попросят.

Правду сказать в глаза могут только «низы», но их, как в нашем случае, остановили на входе. Между прочим, спросил пенсионеров, с какой проблемой шли на отчет.

В аптеках цены заоблачные на лекарства, в том числе и первой необходимости, хотелось узнать, когда их начнут регулировать, других претензий к власти нет, заявили они. На мой взгляд, такую «оппозицию» надо сажать на первые ряды, а не закрывать перед ней двери.

Эффективная власть, о чем постоянно напоминает Глава государства, не может довольствоваться достигнутыми результатами, она изо дня в день должна идти вперед, ориентируясь на запросы и нужды населения.