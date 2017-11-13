​Кривая идет в рост

Таким был официальный ответ на запрос в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК. Если в 2015 году по этой службе было зарегистрировано 24 раск­рытых факта коррупции, в 2016-м – 25, то по итогам 9 месяцев текущего года их оказалось уже 35. Большая часть нарушений фиксируется в Алматинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и в Астане. За 3 года на рассмот­рение в суд направлено 78 дел, по которым осуждены 39 сотрудников.

Типичные коррупционные риски, как показывает уголовно-следственная прак­тика, чаще всего связаны с деятель­ностью постов транспортного контроля. Инспекторы, останавливая большегрузный транспорт, вымогают с водителей взятки в обмен на сокрытие выявленных нарушений.

К примеру, в Западно-Казахстанской области осужден к штрафу в 2,1 млн тенге ведущий специалист областной инспекции транспортного контроля, уличенный в неоднократном вымогательстве денег у предпринимателей за беспрепятственную перевозку овощей через контрольные посты. Главный специалист инспекции по Алматинской области получил наказание в виде 5,2 млн тенге штрафа за незаконное покровительство предпринимателей, которые платили ему за «услуги» от 5 до 40 тыс. тенге.

В Астане к уголовной ответственности привлекается руководитель инспекции транспортного контроля, арестованный в сентябре по подозрению в неоднократном получении взяток на общую сумму в 4,4 млн тенге. По версии следствия, начальник совместно со своими подчиненными организовал преступную схему сбора с предпринимателей вознаграждения от 50 до 70 тыс. тенге за беспрепятственное передвижение большегрузного транспорта.