​Кривая идет в рост

Свежий выпуск
463

Таким был официальный ответ на запрос в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК. Если в 2015 году по этой службе было зарегистрировано 24 раск­рытых факта коррупции, в 2016-м – 25, то по итогам 9 месяцев текущего года их оказалось уже 35. Большая часть нарушений фиксируется в Алматинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и в Астане. За 3 года на рассмот­рение в суд направлено 78 дел, по которым осуждены 39 сотрудников.

Типичные коррупционные риски, как показывает уголовно-следственная прак­тика, чаще всего связаны с деятель­ностью постов транспортного контроля. Инспекторы, останавливая большегрузный транспорт, вымогают с водителей взятки в обмен на сокрытие выявленных нарушений.

К примеру, в Западно-Казахстанской области осужден к штрафу в 2,1 млн тенге ведущий специалист областной инспекции транспортного контроля, уличенный в неоднократном вымогательстве денег у предпринимателей за беспрепятственную перевозку овощей через контрольные посты. Главный специалист инспекции по Алматинской области получил наказание в виде 5,2 млн тенге штрафа за незаконное покровительство предпринимателей, которые платили ему за «услуги» от 5 до 40 тыс. тенге.

В Астане к уголовной ответственности привлекается руководитель инспекции транспортного контроля, арестованный в сентябре по подозрению в неоднократном получении взяток на общую сумму в 4,4 млн тенге. По версии следствия, начальник совместно со своими подчиненными организовал преступную схему сбора с предпринимателей вознаграждения от 50 до 70 тыс. тенге за беспрепятственное передвижение большегрузного транспорта.

Популярное

Все
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Врачи настоятельно рекомендуют не пропустить момент появления эпилепсии, особенно у детей, которые относятся к группе риска
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Главное – внимание
От Сарысая до Берлина
Сталинградские соколы в кустанайском небе
По завету командира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]