«Любой кризис – это новые возможности». Это справедливое высказывание У. Черчилля в полной мере демонстрируют приоритетные направления дальнейшего социально-экономического развития страны, обозначенные Главой государства в Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».
Действительно, ключевая особенность этого главного стратегического документа заключается в поиске новых источников роста отечественной экономики в условиях сложной геополитической обстановки. Знаменательный стратегический документ содержит важнейшие задачи по реализации масштабных программ, направленных на дальнейшее развитие страны в долгосрочной перспективе.
Во главу угла Лидером нации поставлены пять направлений антикризисных и структурных преобразований. Речь идет о стабилизации финансового сектора, оптимизации бюджетной политики, приватизации и стимулировании экономической конкуренции, новой инвестиционной и социальной политике.
Определен комплекс мер по проведению масштабной приватизации государственной собственности, легализации капиталов, созданию благоприятных условий для свободной конкуренции, упрощению процедуры банкротства.
Особое внимание уделено вопросам социальной поддержки населения посредством повышения заработной платы, размеров социальных пособий, стипендий, несмотря на негативное влияние экономических рисков. Отмечена важность обеспечения инвестиций в человеческий капитал, являющихся реальной основой эффективной экономики.
С 2017 года Правительству поручено начать реализацию проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Считаю, что это уникальная возможность для многих казахстанцев освоить хотя бы одну рабочую профессию. Особенно значимо, что такое беспрецедентное решение принято в условиях реализации масштабных индустриальных проектов.
Принятие обозначенной целостной стратагемы позволит противостоять мировым катаклизмам посредством последовательного использования реальных возможностей государства. Вместе с тем выведение экономики на качественно новый уровень развития требует не просто рационального и эффективного использования бюджетных ресурсов. Главой государства поставлена конкретная задача – «жить по средствам». Это, подчеркнул Президент, проверенный принцип и правильная модель бюджетной политики.
Необходимы пересмотр всей системы государственных доходов и расходов, расширение доходной части бюджета, повышение прозрачности налоговой сферы, оптимизация расходов, исключение неэффективного использования бюджетных средств. В этих условиях особая роль отводится органам государственного финансового контроля, призванным обеспечивать финансовую дисциплину бюджетополучателей.
Уверен, что проводимое в настоящее время реформирование системы государственного финансового контроля, переход на государственный аудит в соответствии с передовой международной практикой позволят ей в большей степени соответствовать глобальным установкам Лидера нации по обеспечению качественного управления финансовыми ресурсами государства.