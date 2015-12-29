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​Кризис – это новые возможности
Козы-Корпеш ДЖАНБУРЧИН, председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

«Любой кризис – это новые возможности». Это справедливое высказывание У. Черчилля в полной мере демонстрируют приоритетные направления дальнейшего социально-экономического развития страны, обозначенные Главой государства в Послании «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».

Действительно, ключевая особенность этого главного стратегического документа заключается в поиске новых источников роста отечественной экономики в условиях сложной геополитической обстановки. Знаменательный стратегический документ содержит важнейшие задачи по реализации масштабных программ, направленных на дальнейшее развитие страны в долгосрочной перспективе.

Во главу угла Лидером нации поставлены пять направлений антикризисных и структурных преобразований. Речь идет о стабилизации финансового сектора, оптимизации бюджетной политики, приватизации и стимулировании экономической конкуренции, новой инвестиционной и социальной политике.

Определен комплекс мер по проведению масштабной приватизации государственной собственности, легализации капиталов, созданию благоприятных условий для свободной конкуренции, упрощению процедуры банкротства.

Особое внимание уделено вопросам социальной поддерж­ки населения посредством повышения заработной платы, размеров социальных пособий, стипендий, несмотря на негативное влияние экономических рисков. Отмечена важность обеспечения инвестиций в человеческий капитал, являющихся реальной основой эффективной экономики.

С 2017 года Правительству поручено начать реализацию проекта «Бесплатное профессио­нально-техническое образование для всех». Считаю, что это уникальная возможность для многих казахстанцев освоить хотя бы одну рабочую профессию. Особенно значимо, что такое беспрецедентное решение принято в условиях реализации масштабных индустриальных проектов.

Принятие обозначенной целостной стратагемы позволит противостоять мировым катаклизмам посредством последовательного использования реальных возможнос­тей государства. Вместе с тем выведение экономики на качественно новый уровень развития требует не просто рационального и эффективного использования бюджетных ресурсов. Главой государства поставлена конкретная задача – «жить по средствам». Это, подчеркнул Президент, проверенный принцип и правильная модель бюджетной политики.

Необходимы пересмотр всей системы государственных доходов и расходов, расширение доходной части бюджета, повышение прозрачности налоговой сферы, оптимизация расходов, исключение неэффективного использования бюджетных средств. В этих условиях особая роль отводится органам государственного финансового контроля, призванным обеспечивать финансовую дисциплину бюджетополучателей.

Уверен, что проводимое в настоящее время реформирование системы государственного финансового контроля, переход на государственный аудит в соответствии с передовой международной практикой позволят ей в большей степени соответствовать глобальным установкам Лидера нации по обеспечению качественного управления финансовыми ресурсами государства.

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