Кризис глобальной коммуналки

Мало Старому Свету экономического кризиса, новообразованных точек политической напряженности и проблем с беженцами, еще одна беда подстерегает континент – стремление определенных групп местных граждан к отделенчеству.
Каталонский образец
Итак, "первый звонок" прозвенел – большинство депутатов каталонского парламента на днях одобрили проект резолюции, в которой говорится, что "Каталония начинает процесс создания независимого государства в форме республики". Резолюция предполагает начать процесс выхода региона из состава испанского королевства. Ее поддержали 72 депутата коалиции Junts pel Si ("Вместе за "да") и партии "Кандидатура народного единства", которые имеют большинство в парламенте.
Парламент Каталонии в течение месяца должен разработать механизм по выходу из королевства. Согласно принятой резолюции каталонские депутаты должны в течение 30 дней подготовить необходимые документы для начала конституционного процесса по выходу из королевства, а также разработать отдельную систему социального и финансового обеспечения. В приложении к резолюции содержится поправка, где оговариваются основные права Каталонии в энергетической сфере, вопросах жилья, здравоохранения, образования, гражданских прав и свобод, местного самоуправления.
В принятом документе также содержится призыв к центральным властям Испании начать переговоры на основе демократических принципов по созданию независимого каталонского государства в форме республики. Парламент Каталонии обратился к Евросоюзу и международной общественности с просьбой поддержать их законные требования.
По окончании голосования 11 депутатов от правящей Народной партии развернули каталонский и испанский флаги, демонстрируя таким образом свое несогласие с принятой резолюцией. В ответ на их действия 11 депутатов от коалиции подняли плакат в поддержку создания независимого государства. Так начался один из первых этапов противостояния по данному вопросу, пока вполне мирный, цивилизованный. Парламентарии все же… И какова реакция центра?
С одной стороны, стало известно, что центральное правительство планирует регулярно проводить консультации со всеми политическими партиями страны по вопросу реализации так называемой "дорожной карты" выхода региона из состава Испании. Так неужели отпускают?
Не совсем. Премьер-министр королевства Мариано Рахой заявил, что намерен обжаловать резолюцию в Конституционном суде, но прежде эта жалоба будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета министров. Пообещав, что каталонская резолюция не останется без последствий, он при этом заявил: "Я прекрасно понимаю, что многие испанцы сыты по горло этими продолжающимися попытками делегитимизировать наши институты".
Чем это чревато
Если для самих каталонцев долгожданное отделение – это способ "утереть нос" всем остальным испанцам, возможность прекратить их "кормить" и при этом резко изменить собственную жизнь к лучшему, то для самого государства утрата данной территории – весьма серьезная потеря. Даже если не принимать во внимание, что Каталония – это самый богатый регион страны, отличающийся развитыми промышленностью и торговлей, сам факт территориального уменьшения государства, да еще и не вследствие войны, а лишь желания твоих же пока сограждан просто уйти, очень печален. Сегодня одни захотели – ушли, завтра – другие. Как говорил известный киногерой, так и "волостей не напасешься".
Кстати, о "других". В Испании есть и еще одни потенциальные "отделенцы" – баски. У этого народа тоже давние сепаратистские устремления, отстаивая которые они даже вели вооруженную террористическую борьбу. Вполне вероятно, что после отделения Каталонии эти люди также захотят отделиться. А ведь и они живут в индустриально развитом, богатом регионе. И что тогда ждет Королевство Испанию?
Разорвать отношения с Мадридом грозили в прошлом году и Канарские острова. Об этом заявил тогда Паулино Риверо – председатель правительства этого автономного сообщества, входящего в состав Испании. Причиной конфликта стало разрешение на проведение геологоразведочных работ на шельфе Канарских островов, которое власти Испании выдали Repsol – крупнейшей нефтегазодобывающей компании в Испании и Латинской Америке.
В правительстве Канарских островов тогда заявляли, что министр промышленности Испании сознательно обманывает жителей архипелага, успокаивая их тем, что будут проведены лишь геологоразведочные работы, и не говоря о том, что в случае успеха добыча по закону будет разрешена автоматически. При этом, как известно, бурение скважин в водах Канарских островов сопряжено с неприемлемым риском в районе с высокой ценностью биоразнообразия. Основная проблема – это возможные аварийные разливы нефти, которые нанесут вред туризму, являющемуся одним из основных источников дохода Канар. А ведь этот туристический рай играет немаловажную роль в пополнении бюджета Испании. И если еще и острова "уйдут" следом за Каталонией и басками, то что останется испанцам?
И как на все это потом реагировать Европейскому союзу? Принять эти новообразования в свои ряды как полноценные субъекты? Или отвергнуть и кидаться спасать экономическими мерами то, что останется от Испании?
Тенденция, однако
Впрочем, такие ситуации характерны не для одной лишь Испании. Достаточно вспомнить референдум об отделении Шотландии от Великобритании, прошедший в сентябре прошлого года. И вряд ли там проигравшие сторонники ухода так легко смирились с поражением. Англичанам принципиально важно удержать в составе королевства шотландцев, иначе за ними могут последовать Уэльс и Северная Ирландия.
Еще одно немолодое европейское государство с, казалось бы, сложившимся устройством – Бельгию – может ждать та же судьба. Здесь опасаются того, что если экономический кризис не смягчится, то "Новый фламандский альянс" в жесткой форме поставит вопрос об отделении богатой Фламандии от Бельгии. Если это произойдет, то оставшуюся и, как принято здесь считать, отсталую Валлонию трудно будет называть правопреемницей Бельгии. И тогда с карты Европы может исчезнуть еще одно королевство, а новые территориально-политические образования вряд ли скоро наберут тот вес и займут то место, что занимала их страна-прародительница.
Не все спокойно с целостностью и в Италии, где заметны тенденции сепаратизма на севере государства. Здесь тоже не хотят, чтобы все заработанное преимущественно данными регионами "проедалось" всей страной.
Схожие события имели место быть и в Нидерландах, и во Франции и даже в Германии.
Так что же ждет старушку Европу в новом тысячелетии: традиционный установившийся порядок, поддерживаемый государствами – ветеранами европейской политики, или впереди непредсказуемые события в связи с возможным появлением новых стран? Поживем – увидим.