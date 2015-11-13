Кризис глобальной коммуналки Статьи 844 Леонид ЧЕРНОВ

Мало Старому Свету экономического кризиса, новообразованных точек политической напряженности и проблем с беженцами, еще одна беда подстерегает континент – стремление определенных групп местных граждан к отделенчеству.



Каталонский образец



Итак, "первый звонок" прозвенел – большинство депутатов каталонского парламента на днях одобрили проект резолюции, в которой говорится, что "Каталония начинает процесс создания независимого государства в форме республики". Резолюция предполагает начать процесс выхода региона из состава испанского королевства. Ее поддержали 72 депутата коалиции Junts pel Si ("Вместе за "да") и партии "Кандидатура народного единства", которые имеют большинство в парламенте.



Парламент Каталонии в течение месяца должен разработать механизм по выходу из королевства. Согласно принятой резолюции каталонские депутаты должны в течение 30 дней подготовить необходимые документы для начала конституционного процесса по выходу из королевства, а также разработать отдельную систему социального и финансового обеспечения. В приложении к резолюции содержится поправка, где оговариваются основные права Каталонии в энергетической сфере, вопросах жилья, здравоохранения, образования, гражданских прав и свобод, местного само­управления.



В принятом документе также содержится призыв к центральным властям Испании начать переговоры на основе демократических принципов по созданию независимого каталонского государства в форме республики. Парламент Каталонии обратился к Евросоюзу и международной общественности с просьбой поддержать их законные требования.



По окончании голосования 11 депутатов от правящей Народной партии развернули каталонский и испанский флаги, демонстрируя таким образом свое несогласие с принятой резолюцией. В ответ на их действия 11 депутатов от коалиции подняли плакат в поддержку создания независимого государства. Так начался один из первых этапов противостояния по данному вопросу, пока вполне мирный, цивилизованный. Парламентарии все же… И какова реакция центра?



С одной стороны, стало известно, что центральное правительство планирует регулярно проводить консультации со всеми политическими партиями страны по вопросу реализации так называе­мой "дорожной карты" выхода региона из состава Испании. Так неу­жели отпускают?



Не совсем. Премьер-министр королевства Мариано Рахой заявил, что намерен обжаловать резолюцию в Конституционном суде, но прежде эта жалоба будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета министров. Пообещав, что каталонская резолюция не останется без последствий, он при этом заявил: "Я прекрасно понимаю, что многие испанцы сыты по горло этими продолжающимися попытками делегитимизировать наши институты".



Чем это чревато



Если для самих каталонцев долгожданное отделение – это способ "утереть нос" всем остальным испанцам, возможность прекратить их "кормить" и при этом резко изменить собственную жизнь к лучшему, то для самого государства утрата данной территории – весьма серьезная потеря. Даже если не принимать во внимание, что Каталония – это самый богатый регион страны, отличающийся развитыми промышленностью и торговлей, сам факт территориального уменьшения государства, да еще и не вследствие войны, а лишь желания твоих же пока сограждан просто уйти, очень печален. Сегодня одни захотели – ушли, завтра – другие. Как говорил известный киногерой, так и "волостей не напасешься".



Кстати, о "других". В Испании есть и еще одни потенциальные "отделенцы" – баски. У этого народа тоже давние сепаратистские устремления, отстаивая которые они даже вели вооруженную террористическую борьбу. Вполне вероятно, что после отделения Каталонии эти люди также захотят отделиться. А ведь и они живут в индустриально развитом, богатом регионе. И что тогда ждет Королевство Испанию?



Разорвать отношения с Мадридом грозили в прошлом году и Канарские острова. Об этом заявил тогда Паулино Риверо – председатель правительства этого автономного сообщества, входящего в состав Испании. Причиной конфликта стало разрешение на проведение геологоразведочных работ на шельфе Канарских островов, которое власти Испании выдали Repsol – крупнейшей нефтегазодобывающей компании в Испании и Латинской Америке.

В правительстве Канарских островов тогда заявляли, что министр промышленности Испании сознательно обманывает жителей архипелага, успокаивая их тем, что будут проведены лишь геологоразведочные работы, и не говоря о том, что в случае успеха добыча по закону будет разрешена автоматически. При этом, как известно, бурение скважин в водах Канарских островов сопряжено с неприемлемым риском в районе с высокой ценностью биоразнообразия. Основная проблема – это возможные аварийные разливы нефти, которые нанесут вред туризму, являющемуся одним из основных источников дохода Канар. А ведь этот туристический рай играет немаловажную роль в пополнении бюджета Испании. И если еще и острова "уйдут" следом за Каталонией и басками, то что останется испанцам?



И как на все это потом реагировать Европейскому союзу? Принять эти новообразования в свои ряды как полноценные субъекты? Или отвергнуть и кидаться спасать экономическими мерами то, что останется от Испании?



Тенденция, однако



Впрочем, такие ситуации характерны не для одной лишь Испании. Достаточно вспомнить референдум об отделении Шотландии от Великобритании, прошедший в сентябре прошлого года. И вряд ли там проигравшие сторонники ухода так легко смирились с поражением. Англичанам принципиально важно удержать в составе королевства шотландцев, иначе за ними могут последовать Уэльс и Северная Ирландия.



Еще одно немолодое европейское государство с, казалось бы, сложившимся устройством – Бельгию – может ждать та же судьба. Здесь опасаются того, что если экономический кризис не смягчится, то "Новый фламандский альянс" в жесткой форме поставит вопрос об отделении богатой Фламандии от Бельгии. Если это произойдет, то оставшуюся и, как принято здесь считать, отсталую Валлонию трудно будет называть правопреемницей Бельгии. И тогда с карты Европы может исчезнуть еще одно королевство, а новые территориально-политические образования вряд ли скоро наберут тот вес и займут то место, что занимала их страна-прародительница.



Не все спокойно с целостностью и в Италии, где заметны тенденции сепаратизма на севере государства. Здесь тоже не хотят, чтобы все заработанное преимущественно данными регионами "прое­далось" всей страной.



Схожие события имели место быть и в Нидерландах, и во Франции и даже в Германии.



Так что же ждет старушку Европу в новом тысячелетии: традиционный установившийся порядок, поддерживаемый государствами – ветеранами европейской политики, или впереди непредсказуемые события в связи с возможным появлением новых стран? Поживем – увидим.

