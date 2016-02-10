​Кризис – не помеха

От областного центра район отделяет более двухсот километров. Поэтому с сельскохозяйственной продукцией на рынок не наездишься. И тем не менее рационально и продуманно используя возможности государственных программ, здесь успешно решаются вопросы и в сфере производства, и социального переустройства. О том, какие объекты намечено сдать в ближайшей перспективе, наглядно рассказывала экспозиция макетов, развернутая в фойе районного Дома культуры.

Аким района в первую очередь остановился на том, что откровенный разговор состоялся во всех сельских округах. Шынгырлаусцы в очередной раз продемонстрировали, что готовы не только озвучивать самые актуальные проблемы, но и принимать участие в их решении. Не секрет, что процессы урбанизации продолжаются. Поэтому задача номер один – создать достойные условия жизни в поселках и аулах. Прежде всего, это рабочие места. В зоне рискованного земледелия гораздо выгоднее заниматься животноводством. В этой отрасли происходит основательная «перестройка». Качественные показатели становятся гораздо важнее количественных.

Успешно развивается и частное подворье. Для этого тоже есть все необходимое. К примеру, в районном центре водопровод подведен ко всем домам. Но расходовать питьевую воду, как известно, следует экономно. Поэтому были организованы уличные комитеты, которые объясняли необходимость обеспечения технической водой для водопоя скота, полива садов и огородов. Ее получили в первую очередь жители тех улиц, которые первыми собрали необходимые средства. Такой же подход планируется применять и в сельских округах.

Предпринимательство развивается с учетом потенциала каждого поселка и аула. Разработан перспективный план до 2018 года. Как рассказал аким района, на прошлой отчетной встрече предлагалось наладить сотрудничество с компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Представители консорциума побывали в Шынгырлау, ознакомились с возможностями региона. Планируется начать строительство на территории района мини-завода по переработке нефтепродуктов, цеха по производству чистой бутилированной воды. Намечено также развивать придорожный сервис. Современный кэмпинг с соответствующей инфраструктурой появится на трассе Самара – Шымкент.

Поддержку местных властей получают рентабельные и полезные начинания. Так, именно в Шынгырлауском районе был реализован первый в области проект по применению альтернативной энергетики. Руководитель крестьянского хозяйства «Гайни» Жаскайрат Айсиев на животноводческой точке «Карасу» установил автономный комплекс солнечных батарей, которые в сочетании с ветрогенератором обеспечивают бесперебойную выработку электроэнергии. Хозяйство занимается выращиванием крупного рогатого скота знаменитой казахской белоголовой породы, но уже в недалеком будущем заработает и птицефабрика.

Именно в период кризиса спрос на местную сельхозпродукцию и продовольственные товары растет. И его нужно использовать в полной мере. Перспективным планом намечено строительство нескольких современных убойных цехов, откормочной площадки, пекарни, цеха по производству макаронных изделий. Будут возводиться теплицы, возрастут площади, отведенные под овощные культуры, сады. Потребуется строительство хранилищ и линии по переработке овощей и фруктов. Разработан проект по производству прицепов для легковых автомашин. Значительный объем строительства обеспечит сбыт продукции цеху стройматериалов.

Все это – дополнительные рабочие места. В том числе и для молодежи. Именно трудоустройству молодого поколения уделяется особое внимание. С таким расчетом будет организован бизнес-центр для поддержки тех, кто решился открыть собственное дело. Алдияр Халелов подчеркнул, что реализовать намеченное удастся только при активном участии всего населения района.

Обсуждая доклад, шынгырлаусцы говорили не только о личных, но и общих, социально значимых проблемах. В частности, обсуждалась необходимость более тесного сотрудничества учебных заведений и предпринимательских структур, возрождения районного музея, создания условий для молодых специалистов, приезжающих по программе «С дипломом – в село!».

Подводя итоги встречи, аким области Нурлан Ногаев остановился на задачах, намеченных в Послании Президента народу Казахстана и Плане нации «100 конкретных шагов». С ними соотнесены сегодняшние дела и планы шынгырлаусцев, нацеленные на рост и развитие. Цель состоит в том, чтобы наладить постоянное и еще более тесное сотрудничество государственных структур и населения, оперативно решать жизненно важные вопросы. Ведь сплоченному обществу по силам преодоление любых трудностей и выполнение масштабных планов, нацеленных на повышение качества жизни.