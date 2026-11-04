Кризис «синих воротничков»

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Асет Калымов

Почему в Алматы (впрочем, думается, не только в Алматы) стало сложно найти мастера-профессионала?

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Каждый, кто хоть раз сталкивался с банальной протечкой воды или засором канализации, кому потребовалось срочно починить электропроводку либо сделать «косметический» ремонт квартиры, испытал на себе все прелести этой проблемы.

Сегодня рынок частных услуг в строи­тельной сфере мегаполиса изо­билует сотнями предложений. В объяв­лениях цены варьируются от символических до весьма ощутимых, а уверения нанимаемых водопроводчиков или электриков звучат максимально убедительно. Однако на практи­ке поиск грамотного специалис­та превращается в опасную лотерею.

Совсем недавно и я столкнулся с неприятной проблемой: случилась протечка в ванной комнате, водой залило квартиру соседей, проживающих этажом ниже. Причем потоп шел из поддона душевой кабины так, что у меня не было видно никаких признаков аварийной ситуации. 

Приехавшие по срочному вызову сантехники, по их словам, сразу поняли, в чем дело: произошла разгерметизация так называемых бортиков душевой кабины. Примерно минут за 20 они закрепили плинтус силиконовым герметиком, пообещали, что вода больше течь не будет. Взяли за работу 80 (!) тыс. тенге – и были таковы. К сожалению, на следующий день выяснилось, что вода продолжает течь. Прибыв повторно, мастера водопроводных дел проделали ту же процедуру – и вновь безрезультатно. 

В общем, ремонт душевой кабины затянулся почти на месяц. И только пятый (!) по счету специалист, вызванный по объявлению, определил истинную причину потопа и исправил наконец-то дефект. Четыре недели нельзя было пользоваться душем, и это еще самое малое неудобство. 

Больше всего поражало, когда приходившие работнички газового ключа, предварительно дав на словах гарантию в стопроцентном устранении проблемы и взяв за работу немалые деньги, затем со мной же спорили на предмет того, что они, мол, сделали все правильно, а потом вообще переставали отвечать на звонки…

Мой частный обывательский опыт (наверняка такое происходит сплошь и рядом) ярко показывает: рынок бытовых услуг испытывает жесточайший дефицит квалифицированных кадров. По оценкам экспертов, одна из причин – падение престижа профессионально-технического образования. Основной поток молодежи после школы стремится поступить в вузы, очень мало тех, кто идет обучаться на «синих воротничков» – сантехников, электриков, строителей. Такой сложился общественный тренд. 

Другая причина – уход на пенсию старых профессионалов. К примеру, мою проблему устранил мужчина, уже вышедший на пенсию по возрас­ту. До него приходили ребята примерно лет 25–30. 

Как рассказал сантехник со стажем, передавать знания и опыт сегодня фактически некому. Его молодые коллеги, купив минимальный набор инструмен­тов и подав объявление, полагают, что они «сами с усами». Поэтому набираются опыта прямо на объектах заказчиков, роняя последнее доверие к профессии, не говоря уже о качестве выполненных работ. Большинство из них ранее трудились в других сферах либо ищут легкого приработка. Зачастую такие мастера-самоучки не знают элементарных норм СНиП, правил гидро- и электро­безопасности и многого другого.

Кроме того, рынок частного бытового ремонта находится в «серой» зоне. Практически все ремонтники работают за наличный расчет или переводом без заключения договора и выдачи чеков. Если такой «специалист» испортит дорогостоящую сантехнику, взыскать у него компенсацию за причиненный ущерб будет очень непросто.

В итоге заказчикам приходится платить неоднократно: сначала за «работу» дилетантов, затем за исправление их ошибок профессионалом, которого еще нужно найти. К слову, из-за огромного спроса на грамотных специалистов график их работы расписан на месяцы вперед. В этом я убедился лично. 

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#канализация #сантехника

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