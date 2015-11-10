Крокодилы будут охранять заключенных в Индонезии

Людей, признанных виновными в преступлениях, связанных с наркотиками, нужно помещать в отдельную тюрьму, окруженную рвом с крокодилам – такое предложение внес глава антинаркотической службы Индонезии Буди Васесо, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на bg.ru
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Васесо сообщил, что планирует разыскивать крокодилов для охраны заключенных по всей Индонезии.
"Посадим туда столько крокодилов, сколько сможем. Я лично буду отбирать самых кровожадных", – цитирует борца с наркоторговлей местное издание Tempo.
По словам чиновника, рептилии будут эффективно охранять наркопреступников, так как их нельзя подкупить.
Местоположение будущей тюрьмы с крокодилами и дата ее открытия пока не определены.
Согласно законодательству Индонезии, участие в перевозке наркотиков карается смертной казнью через расстрел – на принятии такой нормы настаивал глава государства Джоко Видодо, объявивший наркоманию "национальным бедствием". Представители антинаркотического агентства страны ранее заявляли, что приговоренные по обвинению в подобных преступлениях должны содержаться в отдельных тюрьмах, где не смогут контактировать с другими заключенными.