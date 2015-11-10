Крокодилы будут охранять заключенных в Индонезии

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Фото: kukovenko.ru
Людей, признанных виновными в преступлениях, связанных с наркотиками, нужно помещать в отдельную тюрьму, окруженную рвом с крокодилам – такое предложение внес глава антинаркотической службы Индонезии Буди Васесо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на bg.ru.

Васесо сообщил, что планирует разыскивать крокодилов для охраны заключенных по всей Индонезии.

"Посадим туда столько крокодилов, сколько сможем. Я лично буду отбирать самых кровожадных", – цитирует борца с наркоторговлей местное издание Tempo.

По словам чиновника, рептилии будут эффективно охранять наркопреступников, так как их нельзя подкупить.
Местоположение будущей тюрьмы с крокодилами и дата ее открытия пока не определены.

Согласно законодательству Индонезии, участие в перевозке наркотиков карается смертной казнью через расстрел – на принятии такой нормы настаивал глава государства Джоко Видодо, объявивший наркоманию "национальным бедствием". Представители антинаркотического агентства страны ранее заявляли, что приговоренные по обвинению в подобных преступлениях должны содержаться в отдельных тюрьмах, где не смогут контактировать с другими заключенными.

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