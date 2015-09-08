Кровавая битва с гигантами 564 По материалам открытых интернет-источников подготовил Олег ТАРАН

Китовые страсти

В былые времена песня известного певца-барда Юлия Кима «Рыба-кит» о страданиях китоловов, отправившихся на промысел млекопитающего, исполнялась даже в детских передачах. Советские ребятишки искренне переживали за моряков, которым, согласно тексту, то вообще никто не попадался, то на крючок клюнул очень худой кашалот, у которого «только ребра видно».

Такая вот «производственная история», покрытая флером морской романтики. Нынче подобных песенок не поют, ибо времена наступили более суровые, и сегодняшние китобои уже не перебирают животных по весу, а уничтожают всех подряд – даже редких.

Ученые, экологи и общественные деятели бьют тревогу – в мире осталось всего 150 вымирающих китов-финвалов. Но даже эту ничтожную цифру исландский китобойный флот вскоре может свести на нет. При том, что на складах у промысловиков осталось еще 1 700 тонн мяса млекопитающих, добытых в прошлом году. Этот груз планируется доставить в Японию – страну, которая выступает в качестве самого крупного потребителя ценного продукта.

К сведению, Япония в 2014 году уже закупила в Исландии 2 000 тонн китового мяса, что составило две трети годового потребления. Японские гринписовцы выступали против подобной акции, но груз все-таки прибыл в Осаку и дошел до потребителя.

На фоне столь масштабных закупок Исландия в прошлом году приняла решение об увеличении квоты на промысел китов. Причем сами островитяне китовое мясо не сильно жалуют, но как статья экспорта оно очень уж выгодно. Японцы тоже охотятся на гигантских морских млекопитающих, однако свою деятельность называют научными исследованиями. Но так ли это?

Международный суд ООН в Гааге в марте 2014 года признал, что программа Японии по отлову китов в Антарктике преследует вовсе не научные цели, в связи с чем ее обязали временно приостановить охоту. К слову, промысел этих животных запрещен международной комиссией по китовому промыслу (IWC) с 1982 года. Японцы тем не менее продолжали его, объясняя: мол, употребление китового мяса – традиция.

Японцы согласились с решением суда, заявив, что в сезоне 2014–2015 годов не будут охотиться на китов, однако продолжат так называемые «нелетальные исследования». Гарантий же того, что их китоловы не возобновили промысел, нет никаких. И лишним подтверждением тому послужило задержание российскими пограничниками японского китобойного судна «Сенан-мару» в августе 2014 года, когда оно осуществляло отлов гигантских млекопитающих в территориальных водах в Охотском море.

Возвращаясь к берегам Исландии, следует сказать, что активисты движения за спасение китов добиваются того, чтобы уже упомянутые 1 700 тонн китового мяса не попали на стол японцев, и для этого предполагают прибегнуть к различным методам. Во-первых, побудить карибское мини-государство Сент-Крис и Невис, под чьим флагом предполагается осуществить транспортировку груза, отказаться от помощи китобоям.

Во-вторых, предлагается и дальше оказывать давление на европейские страны. Такая практика, кстати, уже доказала действенность. Так, в 2013 году правительство Нидерландов наложило запрет на транспортировку Исландией мяса китов через свои порты, а Германия даже вернула груз обратно на остров. Крупнейшие судоходные компании заявили, что больше никогда не займутся доставкой данного продукта.

Активисты предполагают, что если им удастся сорвать поставку залежавшейся китятины, то это вызовет разорение китобойной промышленности Исландии, тем более что этот бизнес теперь едва окупается.

Однако на фоне этих усилий страна Сент-Китс и Невис голосует в поддержку японских «исследований» в международной комиссии, что может дать возможность китобоям Страны восходящего солнца возобновить охоту на китов в заповедной южной части Мирового океана в «научных целях». А еще маленькое, но упрямое карибское государство пока не снимает свой флаг с судна с китовым мясом.

Учитывая пробраконьерскую позицию Сент-Китс и Невис, активисты планируют устроить акции, которые подорвут имидж этого государства и серьезно повлияют на основную статью доходов его экономики – туризм. Так что страсти разгораются нешуточные, но ведь и причина существенная – выживание самых крупных животных на планете.



Слоны и безделушки

Когда-то в ряде стран Африки и Азии наиболее крупные наземные животные верой и правдой служили человеку как транспорт­ное средство в мирной жизни и «боевая техника» на войне. Кроме того, слон всегда был промысловым зверем, у которого утилизировались фактически все части тела – шкура, кости и даже кисточка на конце хвоста.

Мясо слона и сегодня нет-нет да идет в пищу в свежем и вяленом виде, из костей же во все времена вырабатывали костную муку, а из ног делали своеобразные корзины для мусора или табуреты. Жесткие, похожие на проволоку, хвостовые волосы используются местными жителями для изготовления браслетов.

Но особым спросом пользовалась и пользуется до сих пор слоновая кость, изделия из которой известны с доисторических времен. Из-за нее только с 1860 по 1930 год ежегодно убивали от 25 тыс. до 100 тыс. слонов. Их бивни, в частности, шли на изготовление клавиш для пианино и различные поделки. В какие-то периоды охота значительно сокращалась, но в настоящее время в Африке она стабильно держится на уровне 35 тыс. животных.

В среднем в Африке ежедневно отстреливают по 100 слонов, порой даже из вертолетов. Животным, иногда еще живым, отрубают голову мачете, и все ради того, чтобы из их бивней сделать бесполезные брелоки, статуэтки и другие безделушки.

В результате варварского истребления гигантов их популяция снизилась за последние 5 лет в Танзании в полтора раза (с 109 051 особи в 2009 году до 43 330 в 2014-м). Вдвое сократилось поголовье слонов в Мозамбике. Власти этих стран бьют тревогу и принимают меры по сохранению вида, иначе лет через 10 африканские слоны будут существовать только в зоопарках.

Не осталось в стороне от этой проблемы и мировое сообщество. И здесь хотелось бы особо выделить позицию Китая, который до недавнего времени был одним из основных потребителей слоновой кости. В Поднебесной заявили, что постепенно сворачивают производство изделий из данного сырья.

Откликнулись и США, правда, здесь только 11 штатов запретили торговать слоновой костью. Активисты организаций по спасению животных работают в Таиланде и Вьетнаме, чтобы покончить с крупнейшими рынками данного сырья.

Еще одна проблема заключается в том, что слоны выступают объектом спортивной охоты, и добытчики трофеев не останавливаются перед убийством этих животных практически для забавы, в качестве подтверждения своей меткости или пополнения коллекции. Помимо природоохранных мер, осуществляемых в странах, где возможна такая охота, свои мероприятия, призванные если не прекратить, то хотя бы сократить варварское истребление слонов, осущест­вляют авиационные компании.

Так, South African Airways объявила о том, что охотничьи трофеи к перевозке на бортах ее самолетов запрещены, а с 15 мая 2015 года такое же заявление сделала авиакомпания Emirates Airlines. Авиаперевозчики уверены, что действуя подобным образом, можно серьезно сократить массовое убийство диких животных.

Весной нынешнего года Австралия запретила ввоз в страну охотничьих трофеев, и таким образом австралийские охотники не поедут на другие континенты ради убийства животных. В Европу ввоз разрешен, но аналогичные переговоры сейчас ведутся с чиновниками Европейского парламента.

Хуже всего положение обстоит в Америке: здесь не только не идет речь о запрете ввоза, но, напротив, расширяются допустимые рамки. Кроме того, осталась лишь одна авиакомпания, осущест­вляющая прямые рейсы из США в ЮАР и не присоединившаяся к данному решению, – Delta Airlines.

Экологи сейчас призывают подписать петицию в адрес ее руководства. В случае если ни один охотничий трофей не сможет покинуть африканский континент, у богатых туристов исчезнет стимул приезжать сюда для того, чтобы потом дома похвастаться добычей.

Одновременно активисты предлагают осуществить комплекс мер, направленных на сохранение поголовья наземных гигантов. Среди них – финансирование мощных информационных кампаний в Юго-Восточной Азии и США с целью сведения на нет спроса на предметы из слоновой кости. Сделать это предполагается путем информирования потребителей о страданиях животных и кровавой расправе над ними.

Кроме того, выдвигаются инициативы по поддержанию и активизации проведения в Юго-Восточной Азии и США гражданских акций, нацеленных на потребительский рынок. Полезным и перспективным в практическом плане видится поддержание программ по охране животных рейнджерами в Африке, и новаторских инициатив, к примеру, использование беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за отдаленными национальными парками.



Сиюминутные интересы

Пытливый читатель, быть может, спросит: а зачем весь этот разговор о китах да слонах, когда над миром витает экономический кризис, гремят бои локальных конфликтов и имеют место явления гуманитарной катастрофы?

С одной стороны, ситуация эта лишний раз напоминает, как все хрупко и уязвимо в нашем мире, если даже самые крупные его обитатели не в силах уберечься от уничтожения. И это должно заставить задуматься сторонников радикальных методов, которых не останавливают ни моральные препоны, ни размеры совершаемого зла. Нельзя жить сиюминутными интересами – выловить всех китов и перебить всех слонов, хотя бы из практического интереса: а что все эти охотники и браконьеры будут делать, когда благодаря им объекты их добычи исчезнут с лица Земли?

Впрочем, скорее это повод для объединения усилий прогрессивных людей для демонстрации высших человеческих качеств – разума, гуманности и дальновидности. Любой посильный вклад стран, организаций и отдельных личностей в дело сохранения морских и наземных гигантов послужит важному делу сбережения природы, которая, как известно, не терпит пустоты. Если уж гигантские виды животных под угрозой исчезновения, то что говорить о более мелких?

Человечество уже давно не надевает звериные шкуры, не живет в пещерах и не пользуется дубиной. Так откуда это непобедимое стремление – есть непременно китовое мясо, когда полным полно других продуктов, и пользоваться сувенирами из слоновьей кости в то время, как сделанные из пластика или камня они могут выглядеть ничуть не хуже?



