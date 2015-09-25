"Кровавая" Луна взойдет над землей в воскресенье

В воскресенье, 27 сентября, можно будет наблюдать редкое космическое явление – суперлунное затмение. Спутник земли визуально "окрасится" в красный цвет, передает Kazpravda.kz
"27 сентября наблюдатели из Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока смогут увидеть Луну в ее самой близкой к Земле точке орбиты (называемой перигеем). Луна пересекает эту точку один раз в месяц, совершая полный оборот вокруг нашей планеты. Тем не менее прохождение перигея далеко не всегда совпадает с полнолунием. На этой неделе нам повезло – полная Луна будет на 14% больше обычного; такое событие называется "суперлуние". Но и это не все: в этот же день Земля пройдет между Солнцем и Луной, что приведет к полному лунному затмению", – говорится в сообщении.
Это событие называется также "Кровавой" Луной. Грозное прозвище происходит от библейского пророчества. Кроме того, оно достаточно точно описывает цвет Луны во время самого события. Луна кажется красной во время затмения во многом благодаря атмосфере Земли, которая рассеивает солнечные лучи. Если бы у Земли не было атмосферы, Луна во время затмений была бы черной и практически полностью невидимой.
Последний раз суперлунное затмение происходило 32 года назад, в 1982 году. Следующее такое грандиозное астрономическое событие произойдет только в 2033 году.