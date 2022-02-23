Быть донором не только почетно, но и полезно.

Рассказ о повседневной деятельности Центра крови в условиях пандемии и в свете недавних трагических январских событий, с которой пригласили ознакомиться группу журналис­тов, начинается с регистратуры, откуда обычно берет старт путь донора.

С 2011 года после ввода в экс­плуатацию здания на всех компьютерах учреждения была установлена специальная прог­рамма, которая не позволяет стать донорами людям, не подходящим по каким-либо критериям. К примеру, она сразу выявляет факт учета человека в онкологическом или наркологическом диспансерах, болел он гепатитом или нет, то есть, по сути, регистратура является первым фильтром при отборе кандидатов.

– Главное правило любого врача – не навредить, поэтому мы уделяем большое внимание как качеству и безопасности самой крови, так и состоянию доноров. Программа сразу отсеивает неподходящий контингент по первым признакам. Только в том случае, когда все показатели окрашиваются в зеленый цвет, считается, что кровь человека пригодна для применения, – говорит директор областного Центра крови Гулам Умаров.

Примечательно, что все службы крови республики связаны между собой этой программой, которая способна работать независимо от Интернета. Она интегрирована во всех 18 профильных центрах, работающих в областях по территориальному принципу. С прошлого года эта система, а также метод взаимодействия внедрены в городских и районных больницах области. Так, в ходе январских событий, когда по всей стране Глобальная сеть была отключена, служба крови принимала доноров в штатном режиме.

– Добровольная донация крови является приоритетным индикатором службы крови Казахстана, и ее увеличение способствует заготовке и выдаче качественных и безопасных компонентов крови. На сегодня, по оценке авторитетных зарубежных экс­пертов, отечественная служба крови достигла впечатляющих результатов в своем развитии, не уступая коллегам из развитых стран мира. Она вошла в тройку сильнейших служб мира по двухэтапному скринингу безопас­ности крови, – говорит Гулам Умаров, продолжая экскурсию по учреждению.

Что касается региона, то местная служба крови представлена 21 кабинетом трансфузиологии при медицинских организациях. Ежегодно около 15 тыс. местных жителей становятся донорами крови.

– Переливание компонентов крови незаменимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Оно играет жизненно важную роль и в области охраны здоровья матерей и детей, а также во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями. Безвозмездная сдача красной ткани организма позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней, при этом помогая улучшить их качество, – отмечает заведующий отделом региональной службы крови Бахберды Кезембаев.

По его словам, все компоненты крови подвержены строгой подотчетности, поэтому каждому из них присваивается индивидуальный штрихкод.

– Маркировка компонентов крови присутствует на всех этапах производства. Это сделано для того, чтобы избежать ошибок и путаницы, ведь в нашем деле погрешность практически не допускается, – делает акцент Гулам Умаров, показывая на пробирки с кровью, которые готовили для анализатора.

Чтобы исключить необоснованные обвинения в адрес цент­ра по поводу некачественных продуктов, здесь давно отказались от ручного труда. Всю работу, требующую предельной внимательности, соблюдения безопасности и герметичности, выполняют специальные аппараты. Именно автоматизированный процесс способствует недопущению ошибок. Кроме того, для подтверждения качества компонентов крови их образцы хранятся в течение трех лет. В случае необходимости их можно отправить на экспертизу.

– Для нас важны прежде всего безопасность и контроль качества компонентов крови. Их позволяют обеспечивать современные технологии. В учреж­дении установлено новейшее медицинское оборудование от ведущих мировых производителей, в частности, компаний Японии, Швейцарии, США, Турции. Каждый прибор предназначен для конкретных целей, и ни один не простаивает без дела. Всех видов оборудования у нас по два. Они необходимы нам для поддержания непрерывного цик­ла производства, – объясняет директор Центра крови.

В настоящее время в холодильных установках при определенном температурном режиме хранится более 16 тыс. компонентов плазмы, в других криокамерах – еще несколько видов продуктов, всегда готовых к использованию. Мы проходим в следующую комнату, где отдельно содержатся компоненты крови, предна­значенные для детей в возрасте до года, беременных и женщин, перенесших тяжелые роды. На случай отключения электро­энергии предусмотрен резерв­ный автономный генератор.

Техническое оснащение позволяет проводить и ПЦР-тесты. За одну сессию можно провести исследование 95 образцов. Донорская кровь проходит тест на выявление инфекций. Количество исследований в день зависит от того, сколько придет доноров.

– Каждый донор – это прежде всего патриот, человек, который хочет безвозмездно помочь ближнему, – считает Гулам Умаров. – Отдавая частицу себя, он спасает жизнь другим людям.

На сегодняшний день Центр крови производит более 15 видов продукции. Каждый из них необходим для пациентов с различными диагнозами. Если людям с онкологическими заболеваниями нужны лейкоциты, то больным с лейкозом крови требуются тромбоциты. Технологии центра позволяют готовить компоненты раздельно и при этом меньше затрачивать донорских ресурсов.

– В прошлом году был запрос на заготовку иммунной плазмы, которая, согласно решению Правительства, делается на платной основе. За донацию люди получают более 19 тысяч тенге. В целом мы идем на снижение по числу платных доноров, – отмечает Гулам Умаров.

По его словам, также в минувшем году были введены два новых продукта. Предприятие постоянно развивается и по потребности внедряет новые виды компонентов.

Помимо основного направления работы, в центре предоставляются и другие услуги. К примеру, здесь проводятся исследования на антитела для женщин, которые хотят иметь детей или уже забеременели. Только за прошлый год было обследовано около 9 800 местных жительниц.

Кроме того, появилась возможность пройти обследование людям, перенесшим операции по трансплантации органов. Если прежде эта услуга была платной, то сегодня ее предоставляют за счет Фонда социального медицинского страхования.

– Мы стараемся делать все процедуры максимально быстро, чтобы не задерживать людей. К примеру, чтобы определить количество гемоглобина в крови при помощи экспресс-теста, достаточно трех секунд. Дольше всего делается анализ крови АЛТ, который занимает от 10 до 20 минут, – информирует исполняющая обязанности заведующей отделением тестирования крови Акмарал Ильясова.

Прежде чем кровь донора попадает в общий банк, человек проходит сложный многоступенчатый отбор по состоянию здоровья. Сначала обследуют самого кандидата, а затем его кровь, поэтому одного желания быть донором мало. После двух­этапных лабораторных тестов компоненты крови попадают в кабинет выбраковки, где принимается окончательное решение по их использованию или утилизации. Мы наблюдаем сложную цепочку перемещения образцов, перед тем как их одобрят.

– Те, кто уже знает, специально готовятся к сдаче крови заранее, – объясняет Акмарал Илья­сова. – Самый простой способ – держать диету, не употреблять вредные продукты, соблюдать режим и так далее. Так больше шансов стать донором. Такие меры, безусловно, благоприятно отражаются на организме в целом.

Плюс ко всему донация – хороший способ для оздоровления. Эта процедура особенно полезна для людей, страдающих гипертонией и болеющих гепатитом. Доказано, что регулярная сдача крови продлевает жизнь человека в среднем на 5 лет. К тому же человек, сдавший кровь, бесплатно получает результаты анализов, которые обычно стоят около 15–20 тыс. тенге. То есть это своего рода невидимая компенсация за донорство.

В центр обращаются люди с разными диагнозами. Все случаи индивидуальные. К примеру, в прошлом году среди них оказался мужчина, которому нужно было провести плазмаферез, что является дорогостоящей процедурой.

– При помощи нее мы спасли этого больного, у которого было зафиксировано сопутствующее заболевание – коронавирусная инфекция, – вспоминает директор центра. – Наши сотрудники понимали, что если не сделать плазмаферез, то результат будет плачевным. Вместе с врачами инфекционного стационара им удалось выйти из критической точки. Это заняло три дня.

В настоящее время жамбылская служба крови, работающая с 25 лечебными организациями области, входит в число лучших, но это не значит, что все в ее работе гладко. Безусловно, есть свои трудности. Одной из них является отсутствие маршрута общественного транспорта в сторону медицинского объекта, что затрудняет передвижение доноров. Как говорит Гулам Умаров, о проблеме уже поставили в известность местные власти, остается только ждать.

В центре работают более 110 специалистов, но, как и во всей сфере здравоохранения области, здесь все еще не хватает медицинских кадров. В первую очередь ощущается дефицит врачей.

– Наш персонал постоянно повышает квалификацию как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Кроме того, у нас налажена связь с Университетом Дулати. Здесь проходят практику его студенты. Лучших мы отбираем и приглашаем на работу, – говорит Бахберды Кезембаев.

Еще один вопрос, который волнует Центр крови, касается количества доноров. К примеру, в прошлом году в их числе было 14 767 человек. Но подошли по всем параметрам только 10 724, то есть немалый процент по различным причинам не подошел. Среди постоянных доноров есть два человека, которые награждены нагрудным знаком «Денсаулық сақтау үлесі қосқан үшін».

Во время трагических январских событий, когда пострадало немало граждан, городской больнице № 1 центром выдано около 24 литров компонентов крови. Чрезвычайная ситуация ограничила передвижение доноров, что поставило в затруднительное положение весь центр.

– Мне пришлось обратиться к нашим коллегам из соседних медицинских учреждений с просьбой помочь в этом благом деле, – признается Гулам Умаров. – И они поддержали нас, за что, как и всем донорам, им хочется сказать огромное сердечное спасибо. Медики приходили целыми подразделениями, потому что понимали, что когда им потребуется донорская кровь, а у нас не окажется запасов, никто помочь не сможет. Затем их поддержали коллеги из других учреждений, причем стали приходить с семьями и родственниками.

На деле центру ежегодно необходимо около 17 тыс. доноров. По словам директора, еще лучше, если бы этот показатель составлял порядка 20 тыс. доноров. Особенно это касается носителей редких групп крови. Это связано с тем, что срок хранения продуктов крови очень мал. К примеру, эритроцитная взвесь пригодна в течение 42 дней, эритроцитарная масса может храниться только 30 дней, концентрат тромбоцитов имеет срок жизни всего 7 дней.

– Невозможно сделать запас компонентов на год, именно поэтому нашей службе требуется постоянное пополнение банка. Сами сотрудники центра тоже не остаются в стороне. Около трети персонала являются пос­тоянными донорами и выступают в качестве резерва. Именно поэтому мы говорим, что запасы компонентов у нас есть всегда, но мы все равно регулярно нуж­даемся в донорах, – резюмирует Гулам Умаров.