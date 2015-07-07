КРС продали "с молотка" на I международном аукционе в Казахстане Экономика 876

В поселке Бурли Костанайской области прошел Первый международный аукцион крупного рогатого скота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "КазАгроФинанс".



"Состоявшиеся торги можно считать самыми крупными за всю историю племенной продажи скота в Казахстане по количеству поголовья, – отметили в компании. – КРС, выставленный на аукционе является приплодом 2014 года от завезенного из Австралии скота, приобретенного через "КазАгроФинанс" по программе финансового лизинга хозяйством из Костанайской области ТОО "Север-Агро Н".



Уточняется, что телята, основная особенность которых быстрый набор веса, устойчивость и адаптированность к условиям климата в Казахстане, появились на свет весом около 35 кг, но всего за год их масса увеличилась более чем в 10 раз. Средний вес племенных бычков, выставленных на аукционе, – 480 кг, первоначальная стоимость – от 360 тысяч тенге.



К мероприятию проявили интерес казахстанские фермеры, занимающиеся репродуктивным разведением скота, агробизнесмены ближнего и дальнего зарубежья. По итогам аукциона было продано для дальнейшего племенного разведения 45 бычков и 180 телок породы Абердин-ангус. Самая высокая цена за лот весом 500 кг составила 510 000 тенге. Остальное поголовье поступило в свободную продажу и будет реализовано уже вне условий аукциона.



По словам организаторов, аукцион планируется проводить на регулярной основе, 3 раза в год.



В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков, аким Костанайской области Нуралы Садвакасов, а также представители Республиканской палаты Ангус Казахстана и дочерние компании Нацхолдинга "КазАгро". В число 110 зарегистрированных гостей аукциона вошли представители компаний и хозяйств Актюбинской, Северно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Костанайской областей, а также представители компаний Москвы и Челябинской области РФ.

