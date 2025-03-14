Көрісу – день радости, встреч и прощения

Предвестник Наурыза

Первыми начало праздничной декады Наурызнама встречают жители западных регионов нашей страны – именно там Көрісу күні наши предки отмечали на протяжении веков. В этот день при встрече друг с другом люди крепко обнимаются, как бы говоря этим: давайте забудем о ссорах и обидах, а встретим новый год с чистыми помыслами и благими намерениями.

«Жасың құтты болсын!» – так приветствуют в этот праздник друг друга жители Актюбинской области. Обмен поздравлениями и добрыми пожеланиями сопровождается крепкими рукопожатиями и тесными объятиями. Так встречались наши предки после долгой зимней разлуки, когда қыстау сородичей находились в сотнях километров друг от друга. Сегодня нашим соотечественникам так надолго разлучаться не приходится, но светлый и добрый посыл праздника сохранился.

Көрісу күні в Актобе отмечается с большим размахом: вот и в этом году из 45 мероприятий, что намечены в планах празднования Наурыза городским отделом культуры и развития языков, больше дюжины приходится именно на этот день.

Сегодня в 11 часов утра на открытых площадках областного центра начались народные гуляния. Белоснежные юрты издали манят взрослых и детей: повсюду слышна музыка, раздается смех, люди в национальных одеждах улыбаются друг другу, в воздухе разливается аромат праздничных угощений. На отдельных площадках в силе и ловкости соревнуются юные джигиты, а в юртах и на подступах к ним почтенные апашки проводят казахские народные обряды, рассказывают молодежи об истории и традициях этого древнего праздника. А они, как явствует из растянутых над входом в юрту плакатов, наполнены глубоким сакральным смыслом: «Амал келді – жыл келді», «Ел көркейсін бірлігімен», «Көктем басы – көрісу», «Нұр себеле Наурыз», «Көрісу – наурыздан басталады», «Көктем басы – көрісу»...

Празднование проходит во всех районах города. Популярными праздничными локациями стали Дома культуры, библиотеки, школы, все городские площади. Выставки ремесленников, концерты самодеятельных и профессиональных музыкальных коллективов, конкурсы, флешмобы – вот лишь неполный перечень праздничных мероприятий. Активисты молодежных организаций и волонтеры в составе своеобразного каравана добрых дел «Көрісу керуендері» посещают ветеранов войны и труда, почетных и уважаемых жителей города, чтобы поздравить их с наступлением весны и получить бата.

– Көрісу күні – предвестник Наурыз мейрамы, в нем заложены традиции отзывчивости и доброты. Издревле казахи с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. В Көрісу күні люди встают с рассветом, чтобы успеть поздравить старейшин рода, выразить им уважение и почтение. Аксакалы в ответ дают бата молодым и угощают гостей праздничными блюдами. Точно так же было и в моем детстве. Только мы праздновали Көрісу күні три дня. Родители подсказывали нам, детишкам, к кому идти в первую очередь за благословением, следили, чтобы никого из бабушек-дедушек мы не обделили своим вниманием. Я родом из Жанибекского района Западно-Казахстанской облас­ти, и очень рада, что и на земле Актобе этот праздник любят и чтут, – говорит руководитель городского отдела культуры и развития языков Гульжайна ­Бисенгалиева.

Теплыми воспоминаниями о празднике делится 89-летняя жительница Актобе Колкасима Давлетова. Она хорошо помнит, как встречали Көрісу күні в ее детстве, а жили они в ауле Культабан Алгинского района. Зимой маленькие аулы оказывались в снежном плену, находясь в отрыве от большого мира на несколько месяцев.

– Как только зима начинала отступать, а солнце набирало силу, мы приводили свои дома, дворы в порядок. В ожидании гостей хозяйки варили припрятанные лакомые куски мяса, извлекали другие припасы. Все вокруг оживало, приходило в движение. И как только появлялась возможность отправиться в путь, самые отважные первыми выезжали проведать своих родных, точно так же и в наш аул наведывались первые гости. Отсюда и название праздника – көрісу – увидеться. За зиму кто-то терял близких, поэтому, следуя обычаям, родичи высказывали друг другу соболезнования, в этом заключался и еще один смысл көрісу, – рассказывает Колкасима Давлетова.

Помнить и чтить традиции

В Западно-Казахстанской облас­ти празднование Көрісу күні началось с театрализованной программы «Салт-дәстүр – салтанатым» в новом спорткомплексе «Jaiyq Arena». Главная его площадка была условно разбита на тематические секции. Праздничное убранство установленных здесь юрт, накрытые дастарханы, мелодии кюев словно переносили участников и зрителей на века назад.

Основная задача мероприя­тия – представить красоту и многогранность национальной культуры, показать молодежи, что и сегодня многие обряды и традиции предков органично вплетаются в современную жизнь, наполняя ее духовно. Поэтому в числе участников программы, наряду с представителями сферы культуры, народными творческими коллективами, были и школьники, воспитанники 25 дворовых клубов и комьюнити-центров. Они исполнили народные танцы, мерились силой и сноровкой в перетягивании каната и асық ату, осваивали азы прядения и изготовления камчи.

Художественный руководитель народного ансамбля «Әжелер сәлемі» Манзиля ­Нурмуханбетова вместе с внуком Русланбеком выступили в роли моделей – прошлись по подиуму, демонстрируя национальную одежду. Манзиля-апа 8 марта отметила 78-летие. Несмотря на почтенный возраст, она, как и остальные члены самодеятельного песенного коллектива, активная участница праздников и народных гуляний.

– С детства помню атмосферу этого праздника и подготовки к нему. Дома обязательно белили, мыли окна, устраивали генеральную уборку. Из сундуков доставали самые красивые наряды, отрезы тканей, вывешивая их на веревке, натянутой над печью, – рассказывает Манзиля Ишангалиевна. – В каждом доме ждали гостей накрытыми дастарханами. Если на подворье корова уже отелилась, на столе был свежий каймак. Особым лакомством было масло, сохраненное в қарыне – специально выделанном бараньем желудке. В детстве мы бегали по домам, здоровались со старшими, собирали угощения. Когда вышла замуж, многие обычаи прививали мне родители мужа. Свекровь мне объяснила, как келін должна принимать благословение от свекра на Корісу күні. Невестка не жмет руки, а опустившись на одно колено, преклоняет голову. В некоторых регионах и сегодня невестки каждое утро, повязав платок, дают поклон и принимают благословение родителей мужа, тем самым выражая уважение старшему поколению.

В Корісу күні двери дома Манзили Ишангалиевны открыты для многочисленных гостей и родственников. В приветствиях, за щедрым дастарханом сказано немало теплых пожеланий. Но главное благословение – бата, по ее мнению, должен давать мужчина – глава семьи или старший родственник.

По словам председателя Совета аксакалов АНК ЗКО Кайредена Жаксыгулова, главное, чтобы слова шли от чистого сердца, ведь слово несет огромную энергию. Вчера в Доме дружбы члены этнокультурных объединений, молодежного крыла областной ассамблеи принимали бата аксакалов.

Сотни гостей Приуралья из разных уголков страны и зарубежья прибыли сегодня и к мавзолейному комплексу Жумагазы Хазрета. Он находится в 80 км от областного центра. Практически каждая машина, проезжая по трассе Уральск – Актобе, непременно сделает остановку в этом месте силы – на могиле Аулие, которого в народе называют Дадем-ата. Здесь молятся об исцелении, набирают воду из старинного колодца, который вырыл сам святой. Вода в нем не замерзает и при 30-градусном морозе. Чего не скажешь о новом колодце, вырытом рядом. Там даже вода на вкус другая – соленая. В 2009 году создан частный фонд «Дадем ата». Все пожертвования идут на облагораживание территории мавзолея, создание условий для паломников. Мавзолей Жумагазы Хазрета включен в общенациональный список сакральных мест Казахстана. В этом году на средства фонда Корісу күні здесь проводится в десятый раз.

Праздник начинается

с рукопожатия

Об этом сегодня знают не только все жители Атырауской области, но и многочисленные работники иностранных компаний, работающих в нефтяной столице Казахстана. На Көрісу күні, или как еще называют праздник – Амал мерекесі, жители и гости Атырау желают друг другу теплой и благодатной весны. Считается, что если в этот день пойдет снег, то это хороший знак, своего рода благословение небес. В народе так и говорят – «наурыздың ақша қары».

Праздник начинается музыкально-театрализованным представлением на главной площади Атырау, в котором участвуют более 200 музыкантов, певцов и танцоров. В этот день массовые мероприятия проходят во всех районах города, их организаторами, наряду с государственными организациями, заявлены молодежные общественные и волонтерские объединения.

Свой очередной Көрісу күні вместе со всеми горожанами встречает и член областного совета «Әжелер алқасы» Дамен Алтаева. Впереди целая декада Наурызнама, и Дамен-апа уже сегодня рассказывает нам о том глубоком смысле, что вкладывали наши предки в приготовление главного угощения праздника – наурыз-коже, считавшегося символом изобилия наступающего нового года. В состав блюда, как известно, входят семь ингредиен­тов: вода, пшеница, рис, пшено, вяленое мясо, молоко и соль.

– Люди верили, что вода в нау­рыз-коже сохраняет все свойства остальных шести продуктов. Пшеница – это первая еда, посланная человеку Творцом, поэтому люди, желающие изобилия, обязательно клали ее в блюдо вместе с рисом и пшеном. Молоко – символ чистоты: «Ақ дәмің үзілмесін, ақ босағаң бүлінбесін!» А вяленое мясо (сүр ет) придавало особый вкус. Соль для казаха имела сакральный смысл, к ней относились с большим почтением, строго запрещалось наступать на соль или бросать ее на дорогу, – рассказывает Дамен Алтаева.

Наши предки были уверены, что если в праздник отведать наурыз-коже, то весь год будет сытным. Также считалось, что люди, разделившие его за общим дастарханом, в течение всего года будут дружны и избегут недопонимания и ссор.

– Сейчас, конечно, мы не скованы природными катаклизмами, чтобы не видеться с родными долгими месяцами, но праздник остается любимым и долгожданным в народе. Это еще одна возможность увидеться с близкими, выразить им свою любовь, почтение и благодарность, забыть про обиды, зарядиться светлой энергией созидания и добра на весь год, – резюмирует жительница Атырау Айгуль Дюсембаева.

Две машины в придачу

Амал мерекесі в Мангистауской области принято отмечать с размахом. В этом году организаторами торжеств выступили представители рода Ер Косай. В местности Отпан тау развернуты 58 юрт, где всех гостей угощают традиционными блюдами казахской кухни. В программе мероприятий – концерты, спортивные состязания, проведение старинных обрядов.

У подножия горы Отпан тау в этом году собралось порядка 12 000 гостей. Это место, являющееся самой высокой точкой Мангис­тауской области, еще никогда не видело столь масштабного празднования. Люди приехали сюда из разных уголков страны, чтобы разделить радость прихода весны и провести время в атмосфере дружбы и единения. Особое значение в этом году придает то, что Актау получил статус «столицы тюркского мира». В связи с этим на праздник прибыли делегации из Узбекистана, Азербайджана, Турции и Кыргызстана.

– Программа мероприятий очень насыщенная, – рассказывает один из организаторов Риза Суйиндик. – Уже второй день в Мангистау проходят различные национальные соревнования: скачки, байга, состязания казахских борзых тазы, национальные спортивные игры и благотворительные акции. Организованы театрализованные представления, выставки ремесел, концерты.

В 58 юртах гостям подают баурсаки, бешбармак, кумыс и другие традиционные блюда. Для удобства посетителей из Актау и Жанаозена запущены бесплатные автобусы. Каждый желающий может без затрат приехать сюда и стать частью этого грандиозного события.

В этом году организаторы позаботились не только о культурной программе, но и о солидном призовом фонде. Среди участников разыгрываются два автомобиля и два миллиона тенге. Победитель топ байги (скачки по пересеченной местности на 18 км) станет обладателем автомобиля Lada Granta, а триумфатор аламан байги (скачки на 30 км) получит внедорожник Niva. Призер соревнований по қазақ куресі также удостоится значительного денежного вознаграждения.

– Спортсмены приехали со свои­ми лучшими лошадьми из Усть-Каменогорска, Алматы, Астаны и других городов. Скачки проходят на высоком уровне, и победить в них – большая честь, – отметил Риза Суйиндик. – В Отпан тау каждый находит развлечение по душе. Этот праздник для нас – символ единства, дружбы, любви и благодарности.

Отпан тау – не только место проведения праздника, но и исторический символ казахского народа. Духовный комплекс «Отпан тау» представляет собой мемориал под открытым небом. В древности здесь зажигали сигнальный огонь в случае нападения врагов, собирая защитников со всех близлежащих земель. Эта традиция символизирует единство и силу народа. В наши дни зажжение огня на вершине Отпан тау стало ежегодной церемонией, означающей сплоченность и независимость казахского народа.

– Я приехал из Атырау, для меня этот праздник – особый день, когда можно встретиться с родными, друзьями, обменяться добрыми пожеланиями. Желаю всем благополучия, мира и счастья! – говорит Серик Нурмуханов.

Довольны организацией праздника и местные жители.

– Этот день – символ единства нашего народа. Здесь, на Отпан тау, чувствуется дух предков, сила традиций и сплоченность людей. Пусть наступившая весна принесет каждому из нас радость и удачу! – говорит жительница Актау Гульмира Оразбаева.

Амал мерекесі широко отмечается не только в местности Отпан тау, но и в других райо­нах Мангистауской области.

В Актау на набережной проходит фестиваль «Амал келді – жыл келді», который включает в себя народные гуляния, концертные выступления, мастер-классы по традиционным ремеслам и спортивные соревнования.