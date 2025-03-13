Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане

Наурыз
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Венера Баталова
корреспондент

14 марта в Казахстане отмечают «Көрісу» - праздник, символизирующий начало весны и нового жизненного цикла. Этот день, который исторически был началом нового года, связан с традицией прощения, уважения и благодарности за пережитую зиму. В западных регионах страны до сих пор сохранились обычаи, которые помогают людям очиститься от старых обид и встретить весну с открытым сердцем. Об этом читайте в материале корреспондента Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так как зимы в степях были суровые, казахи всегда очень радовались приходу весны. Первым делом все спрашивали друг друга, все ли нормально, какой ценой пережили зиму, жив ли скот – потому что скот был главным источником пропитания в те времена.

В день «Көрісу» казахи навещали друг друга, обнимались и поздравляли с прошедшим годом. В каждом доме варилось мясо, но специально гостей никто не приглашал. Дети вставали спозаранку и посещали каждый дом, в котором жили их родственники. Старшие давали детям благословение и угощали сладостями.

В «Көрісу» принято прощать друг друга и отпускать старые обиды. Самым важным в этот праздник является традиция «көрісу» – рукопожатие. Она символизирует почтение и уважение к каждому близкому человеку.

Наши предки, жившие в юртах, тяжело переживали суровые зимы в бескрайних степях, но самым страшным для них был жұт – это лед, который покрывал всю степь, и животные не могли добыть себе еду. С ним приходил голод.

Поэтому приход весны был настоящим праздником. Люди радовались лучам солнца, которые прогревали землю, и наконец-то отходили от переживаний за семью и скот. Предки даже запрещали топтать и рвать первую траву – она была символом надежды и процветания.

Традиция отмечать этот праздник более сохранилась в западных регионах Казахстана. В этот день принято накрывать дастархан, варить мясо и ждать в гости близких, которые приходят, чтобы пожать друг другу руки, обняться и пожелать процветания, крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой.

#весна #праздник #Көрісу #прощение

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