Кручу я диск телефона…

Город купцов

Это была самостоятельная, локальная сеть, появлению и развитию которой во многом способствовали богатые купцы, имевшие большое влияние в Петропавловске начала ХХ века.

Одно из первых упоминаний о ней встречается в книге «Справочник по городу Петропавловску Акмолинской губернии на 1925 год», изданной конторой газеты «Мир труда». В «Справочнике…», который хранится в фондах Северо-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. С. Муканова, говорится: «Телефонное сообщение по городу установлено с 1909 года. На станции имеется два центральных коммутатора фирмы «Эриксон», системы местной батареи индукторного вызова по 100 номеров каждый. Коммутаторы находятся в работе со времени установки телефонной сети. Состояние их удовлетворительное.

Протяжение воздушной линии – 25 км, протяжение воздушных проводов – 166 км. Состояние сети тоже удовлетворительное.

Связи с уездами не установлено».

Далее зафиксированы довольно подробные сведения о численнос­ти штата, количестве абонентов, размере абонентской платы и даже упоминается перспективный производственный план на 5 ближайших лет. Согласно нему к 1930 году станция должна была перейти «на систему центральной батареи, полуавтоматический вызов и на двухпроводную сис­тему». Очевидно, что местные власти были заинтересованы в дальнейшем развитии предприятия, и это при том, что телефонная связь обеспечивалась исключительно внутри города.

Но вернемся к началу и попытаемся выяснить, почему именно в маленьком провинциальном Петропавловске стали первыми в Казахстане использовать такое чудо техники, как телефон. Небольшая информация из старого городского справочника стала началом масштабной исследовательской работы для североказахстанского историка-краеведа Серика Дюсенова. Шаг за шагом, день за днем распутывая клубок истории, он пришел к ошеломительному результату, установив, что Петропавловская телефонная станция – первая станция, заработавшая в Казахстане.

Ее отсчет ведется с 1909 года, в то время как вторая в стране станция – в Семее – появилась только год спустя, а еще через пару лет, в 1913-м, – в городе Верном. По мнению исследователя, данный факт столь же удивителен, сколь и логичен. Дело в том, что в начале прошлого века Петропавловск был одним из передовых и богатых городов. Здесь насчитывалось 364 каменных дома – больше, чем в Омске, Кокчетаве, Акмолинске и Атбасаре, вместе взятых. В 1880 году открылась первая публичная биб­лиотека, работал театр, город украшал парк. По численности населения Петропавловск приб­лижался к крупным городам, к 1909 году в нем проживали поч­ти 40 тыс. человек. Благодаря большой прослойке купцов здесь активно развивались торговля, промышленное производство, переработка сельхозтоваров. Предприимчивые зажиточные горожане имели не только толс­тый кошелек, но и весьма прог­рессивные взгляды. Они хорошо понимали, какую выгоду сулят технические новинки, а потому не жалели денег на оснащение города. Так по их инициативе и, разумеется, при щедрой финансовой поддержке появилась телефонная станция. Город был преимущественно торговым, и купечество нуждалось в связи.

– Петропавловск, имевший статус уездного, в плане инноваций опередил такие крупные города, как Семипалатинск, Верный и Уральск. Городская управа – в то время ее возглавлял купец Владимир Иванович Черемисинов, человек продвинутый, – и местное купечество были очень заинтересованы в том, чтобы у них была телефонная связь, – рассказывает Серик Атыгаевич. И приводит в подтверждение своих слов любопытные записи, составленные замечательным историком, археологом, краеведом А. И. Семеновым. Александр Игнатьевич стал автором большого исследовательского труда, охватившего 200 лет истории Петропавловска.

Судьба этого ученого, полная трагических страниц, заслуживает отдельного рассказа.

Занесенный ветром

Удивительно, что для Семенова, проделавшего огромную работу по изучению Петропавловска, этот город был совершенно чужим, так как сам он родился в Великом Новгороде. Выпускник Ленинградского университета, ученик знаменитого академика Е. В. Тарле, до 1939 года работал в Институте археологии АН СССР. Затем начались гонения на ученых-историков. В жернова репрессий попал и Семенов, его сослали в Петропавловск. Несмотря на тяжелые обстоятельства, он был полон энергии и творческих планов. Устроился в местный институт, с увлечением принялся за изучение нового для него материала – краеведения Северного Казахстана.

– Когда Семенов приехал в наш город, то обнаружил, что сведений о нем собрано очень мало, – рассказывает краевед Серик Дюсенов. – И он, зная, что приб­лижается 200-летие города, решил устранить этот пробел. Тогда архивные материалы еще хранились здесь, в Петропавловске, часть информации он разыскал в Омском архиве. Уже в 1941 году Александр Игнатьевич опубликовал несколько статей по истории города, в том числе на страницах областной газеты.

Но эту работу ученому пришлось приостановить, жизнь приготовила ему очередной удар. В 1943 году его арестовали, осудили и отправили в лагерь. А спустя 6 лет вновь сослали в Петропавловск. Здесь он возвращается к своим исследованиям и уже в 1952 году завершает работу над историческим очерком «Город Петропавловск за 200 лет (1752–1952 гг.)». На тот момент это был первый серьезный научный материал, в котором автору удалось собрать интереснейшие сведения о возникновении и развитии города. Составитель работал очень скрупулезно, тщательно проверяя и сопоставляя факты. Очень много информации он взял из архивов Омска (исторически тесно связанного с Петропавловском), о чем говорят сноски в конце книги.

Очерк, несмотря на свою несомненную историческую значимость, долгое время оставался неопубликованным. Его машинописный вариант в оригинале до сих пор хранится в фондах Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, где Семенов проработал несколько лет до отъезда из Петропавловска. В 1955 году ученого реабилитировали и разрешили вернуться на родину. В том же году он вместе с семьей уехал в Великий Новгород, где еще почти 20 лет занимался научной работой, опубликовал множество книг и брошюр.

Лишь через много лет после его смерти исторический очерк «Город Петропавловск за 200 лет (1752–1952 гг.)» был опубликован. Книга выпущена издательством «Северный Казахстан» в 2010 году, то есть спустя 58 лет с момента окончания работы А. И. Семенова над ней.

Связь – двигатель торговли

В фонде областного музея мне дали возможность ознакомиться с копией машинописного варианта книги А. И. Семенова. В пре­дисловии к очерку автор указал: «12 июля 1952 г. городу Петропавловску исполнилось 200 лет. Несмотря на солидный возраст, город не имеет о себе историчес­кого очерка, если не считать небольшой устаревшей брошюры ⁄в 24 стр.⁄ Л. А. Кузнецова – «Краткий исторический очерк г. Петропавловска Акмолинской области», напечатанной в 1913 г. И данных по истории города, помещенных в книге «Справочник по городу Петропавловску Акмолинской губернии на 1925 год».

Предлагаемый исторический очерк составлен по архивным и печатным материалам, хранящимся в Омском и Северо-Казахстанском архивах и в Омском и Северо-Казахстанском областных музеях. Очерк написан руководителем кабинета истории Северо-Казахстанского Института усовершенствования учителей, членом Научного совета Северо-Казахстанского областного музея А. И. Семеновым».

200 с лишним страниц автор посвятил описанию важных исторических событий, связанных с Петропавловском, его трагических периодов – восстаний, мятежей, стихийных бедствий, составив яркий портрет политической, социально-экономичес­кой, культурной жизни города, возникшего на месте оборонительной крепости. Конечно, он не обошел вниманием и жилищно-коммунальное устройство. Интересные факты, свидетельствующие о прямом участии местного купечества в создании телефонной станции, были обнаружены краеведом Сериком Дюсеновым именно в этой книге.

Вот что пишет А. И. Семенов в своем очерке: «В благоустройстве города имеют большое значение городские предприятия, обслуживающие хозяйственные и деловые нужды жителей. В таком значительном по торговле городе, как Петропавловск, существенно важной являлась связь с другими городами России, а позднее – с иностранными государствами. Петропавловское купечество, беспокоясь о своих прибылях, не жалело городских средств, которыми оно распоряжалось, на улучшение связи. Наличие оживленной торговли пос­лужило толчком для открытия в Петропавловске гражданской почты еще в 1786 году».

Как отмечает автор, купечество, заинтересованное в улучшении торговых связей, «решило присоединить свой город к сибирскому телеграфу и отпустило на это дело 1 500 рублей, не взяв на себя заготовку телеграфных столбов». Впрочем, и эти расходы состоятельным горожанам пришлось взять на себя, иначе строи­тельство телеграфа грозило затянуться. 20 октября 1873 года «Постройка телеграфной линии от г. Ишима до Петропавловска протяженностью в 167 км… была закончена. В 1878 г. из Петропавловска был проведен телеграф в Кокчетав, Атбасар и Акмолинск.

Значительно позднее в Петропавловске была оборудована телефонная связь. Телефон был открыт в 1909 г. Протяжение телефонной линии в 1911 г. сос­тавляло 32 км, количество абонентов – 192.

Почта, телеграф, телефон нужны были купечеству, и город отпускал на связь средства. Другое дело – водоснабжение. Оно купцам барышей никаких не давало. И с устройством его не торопились».

Передовое оборудование

Продолжая искать сведения о развитии телефонной связи, Серик Дюсенов обратился к материалам Северо-Казахстанского государственного архива и в результате кропотливой работы сумел установить точную дату открытия телефонной станции.

– «Статистические сведения о Петропавловской телефонной станции за 1919 год» – вот такой документ я нашел в фондах архива, – говорит краевед, – и там была указана дата 1 января 1909 года. Телефонная сеть сос­тояла из 3 составляющих: центр коммутации – телефонная станция, линии связи и абонентские терминалы (телефонные аппараты). Сначала станция размещалась в деревянном флигеле, во дворе каменного дома, а поз­же, с 1913 года, располагалась в самом доме. Для сотрудников станции были созданы благоприятные условия для работы. Помещение было капитально отремонтировано, прекрасно оборудовано, со всеми удобствами: водяное отоп­ление, водопровод, электричество и канализация.

Как следует из архивных материалов, на телефонной станции было установлено 2 коммутатора системы местной батареи индукторного вызова на 100 номеров каждый шведской компании «Ларс Магнус Эрикссон», с передовым на то время оборудованием.

– В последующем дополнительно был установлен аппарат на 100 номеров фирмы «Гейслер». Городская управа, купив списанный коммутатор, просчиталась – он больше простаивал на ремонте, чем работал. Общая емкость коммутаторов телефонной станции составила 300 номеров. Абонентская плата – 65 рублей в год, что по тем временам было дорого, – говорит Серик Атыгаевич. – Годовой бюджет телефонной сети составил 28 500 руб.

Телефонные аппараты были установлены в государственных учреждениях, в представительствах иностранных фирм, в квартирах священнослужителей, высокопоставленных чиновников, купцов, на частных предприятиях и в магазинах.

В областном историко-краеведческом музее хранится телефонный аппарат, который, вероятно, использовался в начальном перио­де развития петропавловской станции. Большой, тяжеленный не то ящик, не то футляр. Если бы не внушительных размеров трубка, висящая сбоку, от которой тянется толстый шнур, ни за что бы не догадалась о предназначении прибора. К сожалению, год его выпуска не обозначен. Главный хранитель музея Бибигуль Омарова сообщила, что телефон был передан в дар в 1978 году обкомом ЛКСМ Северо-Казахстанской области, а до этого находился в помещении дежурного депо станции Петропавловск. «Материал – металл, дерево, покрыт лаком. Телефонный аппарат заключен в деревянный корпус со съемной крышкой. Крышка металличес­кая в деревянной оправе. Аппарат стенной, ручной», – зачитала описание экспоната сотрудник музея. – Больше данных о нем нет».

Практически ничего неизвестно и о первом заведующем телефонной станцией. Им был некий Ельмер, он проработал с 1909 по 1911 год, умер от туберкулеза. В историю становления и развития первой городской телефонной сети, как выяснил Серик Дюсенов, наиболее значительный вклад внес ее второй заведующий – Шкрептиенко Лаврентий Лаврентьевич. Он заведовал Петропавловской телефонной сетью в наиболее сложный период ее становления – с 5 мая 1911 года по 12 мая 1927 года. Сын местного фельдшера, получивший техническое образование, он вступил на ответственную должность в 20-летнем возрасте и уволился по собственному желанию в 36 лет, прослужив в системе телефонной связи города 16 лет. Как свидетельствуют архивные документы, он искренне радел за свое дело, заботился не только о материально-техническом оснащении предприятия, но и положении работников, а также уровне их квалификации.

Примечательный факт: соглас­но Коллективному договору (1925 г.) рабочему-монтеру телефонной сети полагалась спец­одежда: кос­тюм из непромокаемой ткани на 3 года; кожаные сапоги на 1 год; полушубок на 3 года; ватные брюки на 2 года; рукавицы брезентовые на 1 год; теплая шапка на 3 года. У надсмотрщика гардероб был скромнее: полушубок, валенки, рукавицы – на время поездок зимой, для исправления случайных повреждений.

Записки телефонистки

Как отмечает краевед Серик Дюсенов, Петропавловская телефонная сеть переживала определенные трудности в период своего становления, связанные с Первой мировой войной 1914–1918 годов, Октябрьским переворотом 1917 года и Гражданской войной 1918–1920 годов. В смутное время, когда власть в городе переходила от белых к красным и наоборот, захвату вместе с другими стратегическими объектами неоднократно подвергалась и телефонная станция. В дни мятежей и вооруженных восстаний, а позже – разгула бандитизма и преступности сотрудникам станции зачастую приходилось работать под страхом смерти. О том, что приходилось им переживать, можно узнать из воспоминаний одной из первых телефонисток Марии Крохиной. Бывшая сельская учительница после рождения сына была вынуждена уйти работать на телефонную станцию. Надо полагать, что Мария Евгеньевна была не только образованной, но также наблюдательной и неравнодушной особой. Ее рассказы о работе станции впоследствии были записаны и дополнены зарисовками из жизни города ее сыном Вениамином Степановичем Крохиным. Эти «Страницы из прошлого» затем уже его сын Ю. В. Крохин передал в областной музей, где они и хранятся по сей день.

Вот как описываются там события почти столетней давности:

«Белая банда, состоящая из офицеров царской армии, меньшевиков, эсеров, анархистов и просто темных личностей, поддерживаемых купцами, буржуазией, при содействии чехословаков свергли советскую власть в Петропавловске. Захватили все правительственные учреждения, в том числе почту, телеграф, телефон…

Заведующий телефонной станцией с семьей спрятались во дворе, в коровнике. В квартире оказался случайный человек – квартирант, вполне возможно, что он был соучастником восставших. Офицеры потребовали открыть дверь, угрожая в противном случае бросить бомбу. Телефонистки, бросив аппараты, закрылись в дежурной комнате для отдыха, заставив дверь диваном. Тогда на балкон вышел пос­торонний человек и обратился к офицерам: «Господа! – сказал он. – Не бросайте бомбу, здесь никого нет, кроме двух дежурных телефонисток, они перепугались и закрылись в дежурной комнате, я сейчас открою вам двери». Пос­торонний человек открыл двери офицерам. Вошли трое офицеров без погон, с белыми повязками на левом рукаве, вооруженные наганами и винтовками.

– Ну-с, красавицы, выходите из засады и приступайте к работе. Бледные, перепуганные насмерть, вышли две женщины, прижимаясь друг к другу.

– Да не бойтесь, садитесь на свои места и работайте, в противном случае… офицер перебросил наган с правой руки в левую. Видя, что женщины уселись на свои места, он засунул наган в кобуру, затем сел за спинами телефонисток.

– Что это вы, девушки, не своими голосами разговариваете с абонентами? – подтрунивали офицеры над перепуганными телефонистками.

Записано со слов моей матери-телефонистки».

Телефонная станция оказалась в руках белогвардейцев и эксплуа­тировалась ими вплоть до отступ­ления колчаковцев на восток – до конца октября 1919 года. Как пишет в своих заметках В. С. Крохин, «отступая, колчаковцы хотели разрушить водопровод, телефонную станцию вывезти, взорвать ж⁄дорожный мост и электростанцию, но благодаря подпольной работе большевиков им это сделать не удалось».

У аппарата

– После отступления колчаковцев большевики перераспределили 123 телефонных номера для нужд властной бюрократии, военных структур, организаций здравоохранения, промышленных предприятий и карательных органов. Частным лицам услуги телефонной связи не предоставлялись, – рассказывает краевед Серик Дюсенов. – Из статистичес­ких сведений Петропавловской телефонной сети за 1919 год следует, что капитальное переустройство станции было проведено в 1917 году. Основная абонентская плата составляла 420 рублей с частных и 750 руб­лей с коллективных абонентов. Общее чис­ло абонентов – 236. Протяженность линии составила 34 версты, 209 саженей. Всего протяженность проводов составляла 330 верст 148 саженей. Телефонных аппаратов: стенных – 252, столовых (настольных) – 43, всего – 295. В том числе добавочных – 44. Число жителей на 1 телефон – 169.

За 1920 год среднее число соединений абонента с абонентами за день составило 1 820, абонента с центральной и обратно – 890.

На развитии станции сказывались, конечно, не только военные действия и экономическая разруха начала XX века, но и стихийные бедствия, доставлявшие немало бед жителям Петропавловска. Вес­ной 1922 года из-за прошедшего разрушительного урагана в городе и в поле пали все деревянные опоры, столбы. Электрические, телеграфные и телефонные провода оказались на земле. Петропавловская телефонная станция вышла из строя на несколько месяцев. Количество действующих аппаратов по сравнению с началом года сократилось в 7 раз (со 158 до 22). Однако уже в июне 1924 года заведующий Шкрептиенко отчитался, что станция «располагает средствами около 8 000 руб. и обслуживает 90 абонентов… Поступает значительное количество заявлений об установке телефонов».

– В середине 20-х годов ХХ века в обществе нарастало понимание роли и значения телефонной связи для социально-экономичес­кого развития города и региона, – отмечает Серик Атыгаевич. – Корреспонденты (рабкоры) Акмолинской губернской газеты «Мир труда», издававшейся в Петропавловске, одними из первых в Казахстане использовали телефонную связь для передачи информационных сообщений в редакцию печатного издания. Так, в номере газеты от 24 июля 1925 года в рубрике «По телефону» опубликованы заметки под заголовками: «Консервный завод получил заказ»; «Заготавливают коллективно дрова»; «Взяли шефство над пионерами».

На страницах газеты публиковались актуальные статьи о перс­пективах развития телефонной связи в губернском масштабе. Г. Скляренко в статье «Улучшим связь» от 31 июля 1925 года пишет: «Проведение телефонной связи в губернии – возможно и необходимо для передачи всякого рода срочных сведений и распоряжений и <…крайне важно при разбросанности населенных пунктов. <…Жизненная необходимость телефонной связи преж­де всего обусловливается теми задачами, которые выдвинуты по оживлению низовых советских органов, а также для развития торговли и промышленности».

…Такова занимательная история возникновения и развития Петропавловской телефонной станции, положившей начало подобным предприятиям связи в нашей стране. Кстати, как утверждают североказахстанские краеведы, первым городом в Казахстане, где был проложен водопровод (в 1903 году), также стал Петропавловск. Но это уже другая история.