Круг интересов – без границ Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Привлечению капитала в регион местные власти всегда уделяли повышенное внимание. Однако столь масштабного мероприятия в СКО еще не проводилось: форум собрал около 800 представителей отечественных и зарубежных компаний, холдингов, государственных органов, финансовых институтов и международных организаций. Более 300 делегатов прибыли из России, Швейцарии, Финляндии, Австралии, Испании, Румынии, Египта, Сингапура, Японии, Китая, Иордании, Афганистана, Польши, Словакии, Бельгии – в целом 20 стран мира, нашу страну представили 13 регионов. И это закономерно. Условия для ведения бизнеса в Казахстане созданы оптимальные. А своевременная и четко выраженная программа, изложенная в Послании Президента Нурсултана Назарбаева, в условиях нестабильности на мировых рынках сделала молодое государство еще более привлекательным для деловых кругов, ценящих стабильность и определенность.



Портрет региона



В этом плане Северо-Казахстанская область дает возможность развития предпринимательства в самом широком диапазоне как важный транспортный узел, имеющий потенциал стать крупным торгово-логистическим центром при минимальных инвестициях. И далеко не на пустом месте: в области действует 24 тыс. активных субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый пятый житель региона занят в этом секторе, что является одним из самых высоких показателей в стране. Для того чтобы участники форума составили объективное мнение о регионе, перед началом бизнес-переговоров для них организовали интерактивную выставку. На мультимедийных стендах – краткая информация о достижениях северян в реализации Госпрограммы ФИИР.



Озвучил информацию на пленарном заседании аким области Ерик Султанов. В рамках первой пятилетки Карты индустриализации, отметил он, в СКО реализовано 20 проектов на 27,5 млрд. тенге, создано свыше тысячи новых рабочих мест, что позволило удвоить инвестиции в основной капитал. Активно ведется работа по наполнению Карты индустриализации на вторую пятилетку. Рассматривается более 70 проектов с объемом вложений свыше 100 млрд. тенге, уже одобрено 35 проектов, треть из которых запланирована к вводу в следующем году. Усилена работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Только по программе "ДКБ-2020" предпринимателями региона реализованы более 500 проектов на 30 млрд. тенге. Была проведена инженерная инфраструктура, субсидированы процентные ставки по кредитам. Продукция североказахстанцев экспортируется в 32 страны, при этом внешнеэкономическое сотрудничество осуществляется с 76 государствами. Работа над качеством продукции и потенциал рынка Таможенного союза позволили в прошлом году увеличить товарооборот в 2 раза, в текущем он вырос еще на 16,4%, составив 169 млн. долларов.



В Северо-Казахстанской области 49 машиностроительных предприятий, поставляющих оборудование для нефтегазового, железнодорожного и энергетического комплексов. Вокруг них создана необходимая инновационная инфраструктура. В качестве примера взаимовыгодного сотрудничества можно привести совместное производство по выпуску сельскохозяйственной и коммунальной техники на базе Северного машзавода, где работу ведут ТОО "Казтехмаш", ТОО "Самрук-Казына Инвест" и финская компания Sampo Rosenlew.



В области 286 месторождений полезных ископаемых, причем большая часть из них – 230 – остается свободными для инвесторов. По 204 месторождениям объявлен конкурс. Кстати, это направление стало открытием для многих участников форума, до сих пор воспринимавших СКО как преимущественно сельскохозяйственную область. Действительно, естественные условия региона благоприятны для ведения агробизнеса, в котором задействованы свыше 4 тыс. сельхозформирований. В текущем году поддержка этого сектора увеличилась, субсидии возросли почти в 2 раза и достигли 17 млрд. тенге. Появились десятки откормочных площадок, молочно-товарных ферм, однако для работы в данном направлении еще достаточно резервов.



Первый заместитель акима СКО Айдарбек Сапаров, в частности, отмечал: "Из общего количества произведенной продукции на переработку направлено всего 26% мяса и 42% молока. Это свидетельствует о больших возможностях инвестирования в перерабатывающую отрасль". Вместе с тем завидные перспективы сулят производства по переработке вермикулита, строительного камня, глины, песка и поваренной соли, ждут инвесторов месторождения золота, олова, железа, угля. Выгадает и тот, кто вложит средства в развитие туризма: 12 памятников природы, 6 заказников, свыше 3 тыс. озер, порядка 550 тыс. га лесных массивов, в том числе реликтовых рощ, дают прекрасную возможность для развития туристического кластера. Особенно в сочетании с масштабным планом реконструкции дорог в течение следующих 5 лет.



Главное – начать



Емкое перечисление возможностей региона Ерик Султанов сопроводил вставкой о государственных гарантиях и поддержке инвесторов: ведь естественные для отечественных производителей условия ведения бизнеса для иных приезжих становятся открытием. Причем весьма вдохновляющим. Так, региональный директор финской компании "Сампо" Михаил Кулик, отметив, что в Казахстане его фирме намного проще делать бизнес, тут же пояснил почему: здесь люди в массе своей понимают, какое государство они строят, что должны для этого сделать.



Примечательны и кулуарные разговоры: зарубежные участники форума в один голос подчеркивали, что в нашей стране кризиса как такового они не замечают. Не случайно сразу после пленарного заседания было подписано 7 документов, из них 3 особо крупных соглашения заключил облакимат.



Более подробно вопросы сотрудничества рассматривались на 9 панельных сессиях, где участники сошлись по интересам весьма широкого спектра. Так, Тургун Уламу из Кореи приехал "продвигать" ветряные электроустановки, считая североказахстанские ветра как раз подходящими для них. Бахытжан Мыктыбеков из Москвы привез предложение создать в районе Г. Мусрепова производство целлюлозы из соломы, Николай Зелинский из Украины – наладить сборку сельхозтехники, афганец Сангар Ромаль занялся расширением связей с аграриями и т. д.



В целом по итогам инвестфорума было подписано 70 меморандумов на общую сумму более 50 млрд. тенге. Часть намерений начнет осуществляться уже в ближайшее время – это совместное с финами производство комбайнов с перспективой освоения двух десятков наименований сельхоз- и коммунальной техники, установка солнечных батарей для уличного освещения, часть потребует некоторого периода на согласования (как "Биохим" по производству биоэтанола, добыча титана и циркония и др.), чтобы потом принести региону сотни дополнительных рабочих мест и миллионы налоговых поступлений.



Участвовавший в форуме вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау дал высокую оценку уровню подготовки и итогам инвестиционного форума. Судя по реакции, его мнение полностью разделили все участники. Во всяком случае, тюменская делегация тут же огласила приглашение на такое же мероприятие, намеченное россиянами на март следующего года. Без сомнения, это будет полезно всем. Но репутация первопроходцев все равно останется за североказахстанцами, на волне успеха решившими сделать международный форум "Кызылжар инвест" ежегодным.



