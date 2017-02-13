​Круг соперников очерчен

За право сыграть во второй элитной группе наши девушки могут встретиться с Китайским Тайпеем (который проиграл России – 1:4), Румынией (уступившей Бельгии – 1:3), Австралией (которую Украи­на обыграла – 3:1) или Италией (уступившей Словакии – 2:3). Национальная команда Казахстана сыграет с одной из этих команд квалификационный турнир. Победители квалификации в следующем году будут выступать во второй Мировой группе, а проигравшие – в зональных группах. При этом в плей-офф победитель будет определяться в пяти матчах.

Напомним, что женская сборная республики во второй раз в истории вышла в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации. В борьбе за эту путевку казахстанские теннисистки обыграли спортсменок из Японии в трехматчевом противостоянии со счетом 2:1.

В активе – несколько наград

В венгерском городе Дебрецен состоялся ежегодный международный турнир – Мемориал Иштвана Боская, в котором приняли участие и боксеры сборной Казахстана. Всего в состязаниях выступили свыше 160 спортсменов из более чем 20 стран мира.

В активе нашей сборной несколько наград. Так, «золото» завоевал Ерик Альжанов, выступающий в весовой категории до 75 кг. В весе до 81 кг второе место у Шаймурата Кусаинова. Бронзовые награды на счету Азата Махметова (52 кг) и Ильи Очкина (69 кг). Все вышеперечисленные боксеры стали членами обновленной сборной Казахстана, которая была сформирована по итогам чемпионата страны в Павлодаре.

В нынешнем году казахстанских боксеров ждут два крупных турнира – чемпионаты Азии и мира. Тренерский штаб сборной во главе с Мырзагали Айтжановым определится со своим выбором на эти турниры по итогам представительных международных соревнований, в которых примут участие кандидаты.

«Кочевники» берут реванш

В единственном матче игрового дня чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой, который завершал очередной тур первенства страны, встречались петропавловский «Кулагер» и столичный «Номад». В первой игре, напомним, «кочевники» уступили североказахстанцам со счетом 2:3, зато во второй одержали победу – 4:2. Представляем положение команд на втором этапе.