Круглосуточно на связи с народом

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Лучшим участковым Карагандинской области признан Айдар Маканов

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Полицейский из Сарани Айдар Маканов (на снимке) победил в региональном конкурсе, где инспекторов оценивали по их опыту, физической подготовке, знанию законодательства и отзывам населения.

Важные качества участкового – умение найти общий язык с людьми и завоевать их доверие. У инспектора Маканова они, безусловно, есть. Во время конкурса жители Сарани оставили около 500 положительных откликов о нем и его работе.

– Мне нравится моя работа. Участковые – это те, кто ближе всех к народу, – улыбаясь, рассказывает о своей службе подполковник. – Среди населения у нас даже есть помощники – это пенсионерки. Прихожу в любой двор, а там на лавочках – наши любимые бабушки. Я им с улыбкой: «Здравствуйте, девчата! Как ваши дела? Что у вас нового?» И они мне рассказывают о посторонних, подозрительных людях и о конфликтах­, которые произошли у соседей. Наши бабушки весьма бдительны!

Айдар Маканов пришел в полицию сразу после окончания вуза 22 года назад. Юрист по образованию, он не стремился сделать карьеру именно в правоохранительных органах­. Однако не скрывает, что в юнос­ти мечтал примерить форму сотрудника полиции. Перед глазами был пример дяди – сотрудника­ ГАИ. Парню нравилось рассматривать его китель, фуражку и полосатый жезл.

Прошли годы, и наш герой обзавелся собственным обмундированием. Сначала он работал следователем, а спустя пять лет стал участковым. Считается, что эта должность для новичков, да и престижной ее не назовешь. Ведь главные подопечные каждого участкового инспектора – неблагополучные семьи, алкоголики, наркозависимые, психически нездоровые и судимые люди. Однако такой контингент нашего героя не пугает. Он рад, что имеет возможность помогать.

– Был такой случай, когда удалось спасти человека и избежать пожара в доме, – вспоминает участковый. – Позвонила жительница Сарани и рассказала, что не может попасть в квартиру, где находится ее пожилой отец. Ее ключом дверь не открывалась. Поэтому я вызвал спасателей и с помощью пожарной лестницы через балкон попал в квартиру. Мужчина лежал на кухне без сознания, у него случился сердечный приступ. А на газовой плите стоя­ла кастрюля с едой, которая сильно пригорела, и от нее уже шел дым. Мы вызвали скорую помощь и отвезли пострадавшего в больницу. Так удалось предот­вратить трагедию.

Участковый – это универсальный полицейский, обладающий навыками юриста, психолога и конфликтолога. Он выступает в роли медиатора­, помогая утихомирить семейного дебошира, который поднимает руку на супругу и детей. Дает консультации пожилым людям, которые чаще остальных попадаются на уловки мошенников и страдают от неблагополучных родственников. Следит за порядком на вверенной ему территории, привлекая к ответственности тех, кто нарушает правила благоустройства. Работа участкового требует запаса терпения, поскольку изо дня в день он сталкивается с чужими проблемами и невольно берет на себя ответственность за их решение.

– Сейчас, когда существуют мессенджеры и соцсети, обратиться к участковому очень просто, – продолжает Айдар Маканов. – У меня, например, больше двадцати whatsapp-групп с жителями Сарани, работниками КСК, ОСИ и старшими по дому. Люди пишут в них не только по поводу нарушения общественного порядка, но и по разным бытовым вопросам, например, если их квартиру затопили соседи. Мы разъясняем, что в такой ситуа­ции есть два варианта: или договориться о возмещении ущерба по-соседски, или обращаться в суд. Мы на связи 24 часа в сутки. Это важная часть нашей работы.

Участковый вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних уделяют особое внимание работе с молодежью. Они проводят встречи со школьниками и студентами, рассказывают об ответственнос­ти за распространение наркотиков, дропперство, вандализм, а также нахождение в ночное время в увеселительных заведениях без родителей. Главная цель – не напугать, а предупредить о возможных последствиях и завоевать доверие.

– Когда мы проводим дни открытых дверей, к нам час­то приходят учащиеся школ и колледжей, – продолжает участковый. – Мы показываем им спецтранспорт, форму, оборудование. Вот недавно открылся новый Центр оперативного управления, к которому подключено более тысячи видеокамер, установленных по всему городу. Мы показываем его детям, чтобы они знали, что они живут в безопасном городе, где полиция следит за правопорядком.

#Карагандинская область #участковый #закон и порядок #Айдар Маканов

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