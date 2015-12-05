​«Круглый стол» в библиотеке

Первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нур Отан» Сапар Ахметов рассказал о программе «Ұлы Дала Елі», призванной пропагандировать духовные и культурные ценности нашего народа в свете Послания Президента РК. О растущем авторитете Казахстана, о международном авторитете нашего Лидера Нурсултана Назарбаева, о работе, которую ведут отечественные ученые, говорили в своих выступлениях заместитель директора Института истории государства Министерства образования и науки Амангельды Кашкимбаев, директор Национального музея РК Дархан Мынбай, руководитель управления внутренней политики Астаны Ерлан Каналимов. Спикеры отмечали, что Казахстан – стремительно развивающаяся миролюбивая, многонациональная и многоконфессиональная страна, и сейчас наши возможности по изучению родной истории поистине огромны, и их необходимо реализовать. Ну а главное событие, которое ждет нас в 2016-м, – это 25-летие Независимости.

Во время прений участники заседания говорили об актуальных вопросах сферы культуры, патриотическом воспитании молодежи, задачах, которые стоят перед единым народом Казахстана.