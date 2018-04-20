Крупная финансовая пирамида почти год работала в Казахстане
Следственный департамент МВД РК проводит досудебное расследование по факту создания и деятельности финансовой пирамиды Buy Time Incorporated LLP, передает Kazpravda.kz.
"В ходе досудебного расследования установлено, что финансовая пирамида работала по всей территории республики с марта по ноябрь 2017 года, обещая высокую прибыль в краткие сроки. В настоящее время проводится работа по установлению свидетелей и потерпевших, которым в результате деятельности пирамиды был причинен ущерб", – сообщает пресс-служба МВД РК.
МВД РК просит всех лиц, пострадавших в результате деятельности указанной пирамиды, обращаться в Следственный департамент МВД (город Астана, проспект Тәуелсіздік 1, рабочий телефон: 71-43-35, сотовый телефон: 8-702-348-26-19).