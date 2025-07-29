Фото: t.me/aqorda_resmi

На встрече с руководством компании, являющейся одним из лидеров мирового рынка биологически активных добавок, обсуждались вопросы реализации совместных проектов.

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку решению Orzax Group о строительстве завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области, подчеркнув, что эта инициатива внесет значительный вклад в диверсификацию отечественной фармацевтической промышленности и повышение экспортного потенциала страны.

Селман Алимоглу сообщил, что компания намерена не только расширять свою производственную базу в Казахстане, но и развивать научно-исследовательские и инновационные направления.

Сегодня Orzax Group производит 150 наименований биологически активных добавок и экспортирует их в 60 стран мира. Компания планирует инвестировать 40 миллионов долларов в производственный проект в Казахстане и обеспечить постоянной занятостью 500 человек.