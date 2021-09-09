Крупная партия китайской вакцины от коронавируса поступила в Казахстан
Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на своей странице в Facebook сообщил, что в Казахстан прибыла партия вакцины Vero Cell Sinopharm, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Очередная партия в 3 миллиона доз вакцины VERO CELL SINOPHARM (одобрена ВОЗ) поступила в Казахстан", – говорится в сообщении министра.
Напомним, на основании поручения Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и Министерства здравоохранения Единый дистрибьютор осуществил закуп 4 миллионов доз вакцины от COVID-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов.
Первая партия китайской вакцины Sinopharm, прибывшая в Казахстан 10 августа, состояла из 1 миллиона доз.
Особенность вакцины Sinopharm в том, что процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируется при температуре плюс +2 +8 градусов. Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца.
Это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный, разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах. На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Вместе с тем Китай и ОАЭ одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.