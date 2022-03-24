Крупная спецоперация по задержанию особо опасных преступников проведена в Казахстане

На территории республики МВД РК проведена совместная со странами СНГ операция "Розыск". В ходе нее сотрудниками криминальной полиции задерживались преступники, разыскиваемые за совершение особо тяжких и тяжких преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в городе Лисаковске Костанайской области по розыскному заданию инициатора задержан 30-летний житель Талдыкоргана, разыскиваемый с января ДП Алматинской области за покушение на убийство бывшей супруги.

В городе Алга Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе, разыскиваемый за покушение на убийство двух жителей областного центра, которым в сентябре 2021 года в ресторане нанес ножевые ранения.

В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области оперативной группой ДП Кызылординской области задержан 43-летний житель Кызылорды, разыскиваемый за покушение на убийство 25-летнего парня, которому в июне 2021 года в Кызылорде в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение.

В Алматы оперативной группой ДП Жамбылской области задержан 37-летний мужчина, который в мае 2021 года в селе Мерке Жамбылской области совершил изнасилование 13-летней жительницы села.

В Шымкенте задержана 59-летняя гражданка Узбекистана, разыскиваемая с апреля 2003 года за убийство мужа в Ташкенте.

В Нур-Султане задержан 52-летний гражданин РФ, разыскиваемый с сентября 1997 года УВД Ростовской области за убийство двух граждан.

В Актау задержан 55-летний житель города, разыскиваемый с сентября 2008 года ГУВД города Ашхабад Республики Туркменистан за разбойное нападение на продуктовый магазин.

"Вместе с тем на территории стран СНГ в ходе операции сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства", – сообщили в ведомстве.

Так, в Хабаровском крае РФ сотрудниками уголовного розыска задержан 36-летний житель Темиртау, разыскиваемый с августа 2015 года как соучастник похищения и убийства жителя города, труп которого с огнестрельными дробовыми ранениями был обнаружен на окраине города Темиртау.

В городе Ташкенте Республики Узбекистан задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта за вымогательство 25 миллионов тенге у предпринимателя из города Сарыагаша.

В Согдийской области Республики Таджикистан задержаны 27 и 30-летние граждане Казахстана, разыскиваемые ДП города Шымкента за совершение убийства с применением огнестрельного оружия в кафе "Сундет" в октябре 2019 года.

В городе Тольятти Самарской области розыскной группой ДП Павлодарской области задержан 39-летний мужчина, который в июне 2020 года на территории Казахстана в группе лиц путем незаконного доступа в информационную систему АО "Казпочта", создавая дублированные транзакции, совершил хищение 294 миллионов тенге.

Принятыми мерами по итогам 10 дней операции установлено и задержано 353 разыскиваемых преступника, из них за совершение убийств – 11, причинение тяжкого вреда здоровью – 17, разбойный нападений – 5, грабежей – 8 и вымогательства – 1, в том числе:

– за пределами республики – 39 (в России – 23, Узбекистане – 8, Кыргызстане – 4, Таджикистане, Польше, Монголии и Латвии по 1);

– для стран Содружества – 152 (для России – 101, Узбекистана – 24, Кыргызстана – 19, Туркменистана – 4, Белоруссии – 3 и Таджикистана – 1), для Грузии и Южной Кореи по 1.

Кроме того, установлено местонахождение 122 без вести пропавших лиц, в том числе 4 разыскиваемых странами СНГ (РФ – 3 и Узбекистан – 1), идентифицированы личности трех неопознанных трупов.