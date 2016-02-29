Крупнейшие в мире военные учения стартовали в Саудовской Аравии
На севере Саудовской Аравии начались одни из крупнейших международных военных учений в мире, в которых задействованы военнослужащие из 20 государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на warfiles.ru.
Маневры получили название "Гром севера", они проходят с участием Наземных, Военно-воздушных и Военно-морских сил.
Как отмечается, это одни из первых крупных маневров суннитских стран Ближнего Востока на территории Саудовской Аравии. По данным AlArabiya, в учениях принимают участие около 150 тысяч солдат, 2 540 боевых самолетов, 20 тысяч танков и 460 вертолетов.
Основной задачей учений является тренировка регулярных войск для борьбы с террористическими группировками. Также войска союзников будут тренироваться вести боевые действия с низкой интенсивностью столкновений.
Аналитики отмечают, что в свете постоянно растущей террористической угрозы эти учения крайне необходимы. Страны, принимающие в них участие, стремятся сохранить безопасность и стабильность в ближневосточном регионе.
Кроме саудовских военных в учениях задействованы бойцы из Иордании, Бахрейна, Сенегала, Судана, Кувейта, Мальдивских Островов, Египта, Малайзии, Катара, Омана, Джибути, Коморских Островов, Туниса, Чада, Пакистана, Марокко и Мавритании.
Местом проведения "Северного грома" является регион Хафр Аль-Батин на севере Саудовской Аравии, в приграничье с Ираком.