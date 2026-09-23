Крупнейший мировой контейнерный перевозчик MSC Group выходит на рынок Казахстана

Казахстанский инфраструктурный девелопер SEMURG INVEST и логистический оператор MEDLOG, входящий в структуру глобального транспортного гиганта MSC Group, объявили о создании стратегического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Avianews.kz

Фото: avianews.kz

Сотрудничество направлено на укрепление транспортной связанности по маршруту Восток–Запад и диверсификацию экспортных потоков из Центральной Азии в Турцию и Европу.

Проект переходит в практическую плоскость по итогам встречи Президента РК Касым-Жомарта Токаева со старшим вице-президентом MSC Эдуардом Сигристом, состоявшейся в Брюсселе в июне 2026 года, и при содействии Администрации Президента РК. В ходе встречи обсуждались увеличение уровня контейнеризации, развитие Среднего коридора, использование возможностей порта Курык, а также дальнейшее расширение присутствия MSC в Казахстане. Ранее Глава государства назвал Средний коридор стратегическим приоритетом для страны.

В рамках реализации этих задач, партнеры намерены развивать Sarzha Logistics как стратегическую логистическую платформу и оператора контейнерных грузопотоков в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. Проект объединит локальную инфраструктуру SEMURG с международной логистической сетью MEDLOG. Вектор сотрудничества охватит развитие Среднего коридора, увеличение уровня контейнеризации, а также задействование off-dock терминалов, сухих портов, железнодорожной и интермодальной инфраструктуры.

Базой партнерства станут инфраструктурные активы SEMURG в порту Курык на Каспийском море. Развитие Каспийского кластера Sarzha предусматривает создание до 5 миллионов тонн дополнительной грузообрабатывающей мощности в год, включая контейнерные мощности до 110 тысяч TEU. 

«Знаковым трендом текущего периода является расширение долгосрочного присутствия международных операторов и инвесторов в Казахстане. Данная тенденция демонстрирует высокий уровень доверия к инвестиционной политике и государственным механизмам защиты прав инвесторов. Она также свидетельствует о качественном росте и зрелости отечественного частного бизнеса. Мы рады видеть, как  как по итогам диалога между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и руководством MSC Group в Брюсселе, наше сотрудничество переходит в практическую плоскость. Это еще один знак доверия к Казахстану и подтверждение способности международных и местных партнеров совместно создавать конкурентоспособный бизнес», - отметил генеральный директор ТОО «SEMURG INVEST» Нуржан Марабаев.

В свою очередь, MEDLOG интегрирует казахстанские маршруты в свою международную сеть из более чем 470 логистических объектов, обрабатывающую около 10 миллионов TEU ежегодно, а более широкая сеть материнской компании MSC свяжет регион с 520 портами в 155 странах мира.

«Казахстан приобретает всё более важное значение в торговых цепочках поставок между Востоком и Западом, а также в региональной логистике. Благодаря этому партнерству у нас появилась возможность развивать новые контейнерные и мультимодальные перевозки, связывающие Центральную Азию через Каспий и Грузию с Турцией, Европой и нашей глобальной сетью», - подчеркнул управляющий директор MEDLOG Poti LLC Мухран Деканадзе.

Запуск данного партнерства знаменует собой важный этап в трансформации логистической карты Евразии. Синергия масштабной портовой инфраструктуры Казахстана на Каспии и глобальных логистических мощностей MSC Group не просто открывает для центральноазиатских экспортеров гарантированные альтернативные маршруты на мировые рынки, но и институционально закрепляет за Казахстаном статус ключевого, надежного транзитного хаба на евразийском континенте.

#сотрудничество #соглашение #Перевозчик #MSC Group

Популярное

Все
«Электронный двойник» теплосетей
«Железный конь» отечественной сборки
Глобальная цель – продовольственная безопасность
Системная трансформация с конкретными целями
Укрепляя взаимодействие
AI-навигатор для бизнеса
Госимущество: перейти к единому цифровому учету
Началась уборка кукурузы
От реагирования к профилактике
Вести из «шахматного» Самарканда
Хранитель национальной памяти
В огород пришла... весна
За чистотой – всем миром!
Казахстан – в тройке лидеров Азиады
Необычный парк скульптур
И надежно, и красиво
Португальский триумф Жибек Куламбаевой
Теперь пожизненный запрет
Возвращение к истокам
Токаев подписал Указы о назначении судей Конституционного суда
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Пройден экватор, близится финиш
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Готовы к Лиге наций
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Грандиозная битва пройдет в Астане
Школьники знакомятся со страной
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Для здоровья пациентов
Конкурс для AI-талантов объявили в Казахстане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Творчество дарит надежду
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка

Читайте также

Глава совета директоров «CITIC Group» Си Гохуа награжден ор…
Реализация Послания: пропускная мощность КПП увеличена в 2,…
В Астане из реки извлекли автомобиль
Укрепляя взаимодействие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]