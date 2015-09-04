Крупнейший музей Алматы хотят лишить государственного статуса
Жания Уранкаева
Центральный государственный музей Алматы может лишиться своего статуса. Местные чиновники хотят создать в этом здании многофункциональный культурный центр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 31.kz.
Городской акимат уже направил письмо в Правительство с просьбой передать учреждение в коммунальную собственность. По мнению работников музея, понижение статуса с республиканского на городской и создание на его месте многофункционального культурного центра приведет к практической ликвидации музея.
Чиновники в свою очередь говорят, что таким образом пытаются сохранить историческое наследие. По их словам, понижение статуса музея не повлечет кардинальных изменений: всего лишь проведут модернизацию и реставрацию нескольких экспозиций. Да и штат обещают не сокращать после создания многофункционального культурного центра.
"Мы письмо писали и акцент делали, что передача должна осуществляться с передачей трансферта. Это – то финансирование республиканское, которое дается центральному музею. Это означает, что в принципе у нас не было мысли кого-то уволить, сократить, тем более зарплаты сократить", – рассказал заместитель руководителя управления культуры Алматы Ерболат Ауэзов.
Передадут ли Центральный музей Казахстана в коммунальную собственность города, и какие изменения его ждут, станет известно в ближайшее время.
Добавим, что всего в республике насчитывается не больше десяти музеев республиканского значения. Центральный государственный музей Казахстана порядка 200 лет представлял богатейшие коллекции разных эпох.