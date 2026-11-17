Китайский беспилотный грузовой самолет W5000, который позиционируется как крупнейший в мире аппарат такого класса, успешно выполнил испытательный полет в рамках технической проверки систем. Испытания прошли во Внутренней Монголии на севере Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

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Самолет разработан и производится китайской авиационной компанией Air White Whale. Полет состоялся 14 ноября. W5000 способен перевозить до пяти тонн груза на расстояние до 2600 километров. Объем его грузового отсека составляет 65 кубических метров.

W5000 предназначен для перевозки тяжелых грузов без экипажа на борту. Управление полетом осуществляется с помощью автономной системы, работу которой контролируют и координируют специалисты на земле.

Во время испытаний W5000 разогнался по взлетно-посадочной полосе и оторвался от земли после пробега примерно в 600 метров. Самолет набрал высоту 2000 метров, провел в воздухе около 30 минут и благополучно приземлился.

В ходе полета специалисты выполнили несколько задач по проверке технических характеристик, включая работу системы автономного управления и каналов передачи данных. Испытания также позволили оценить взаимодействие разработанной в Китае силовой установки, систем управления полетом, авионики, коммуникационного оборудования и наземных измерительно-контрольных комплексов.

Самолет оснащен разработанным в Китае турбовинтовым двигателем. В конструкции планера широко применяются углепластиковые композитные материалы, на долю которых приходится около 65% конструкции. Благодаря небольшому весу эти материалы позволяют снизить массу самолета без ущерба для прочности, увеличивая долю взлетной массы, которую можно использовать для перевозки грузов.

В отличие от традиционных транспортных самолетов, W5000 не требует присутствия пилотов на борту. Он рассчитан на автономное выполнение полетов под контролем наземного персонала. Бортовые системы обеспечивают управление самолетом, тогда как специалисты на земле отслеживают его положение и техническое состояние.

Разработчики рассматривают несколько вариантов применения W5000 в грузовых перевозках. Среди них — региональная логистика, межрегиональная доставка грузов, транспортировка товаров с соблюдением температурного режима и снабжение в чрезвычайных ситуациях. Грузоподъемность в пять тонн позволит перевозить значительные объемы товаров по маршрутам, на которых использование традиционной грузовой авиации может обходиться дороже.

Еще одно важное преимущество проекта — потенциальное снижение эксплуатационных расходов. По оценкам производителя, логистические затраты на перевозку одной тонны груза на километр у W5000 могут оказаться более чем на 60% ниже, чем у сопоставимых пилотируемых грузовых самолетов. Такая экономия, как ожидается, будет достигнута за счет отказа от бортового экипажа и связанного с ним оборудования кабины пилотов, а также благодаря снижению расхода топлива благодаря облегчённой композитной конструкции планера.