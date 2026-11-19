Новый комплекс рассчитан на откорм до 50 тыс. голов крупного рогатого скота в год

Фото: пресс-служба правительства

В Туркестанской области, в Кожатогайском сельском округе, открылся крупнейший в Центральной Азии откормочный комплекс на 50 тысяч голов скота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Новый комплекс, рассчитанный на откорм до 50 тыс. голов крупного рогатого скота в год, является крупнейшим в Центральной Азии.

Проект реализован ТОО «Түркістан Агро KZ», входящим в группу компаний «Қайып Ата», и предусматривает создание полного производственного цикла – от выращивания кормовых культур и откорма скота до убоя, переработки и реализации готовой мясной продукции.

Мощность нового комплекса позволит ежегодно производить до 15 тыс. тонн мяса. В структуре группы компаний уже действует мясоперерабатывающее предприятие мощностью 7,2 тыс. тонн продукции в год, комбикормовый завод мощностью 46 тыс. тонн в год. Одновременно реализуются проекты по выращиванию кормовых культур на 1,4 тыс. га с применением дождевального орошения, строительству и современной скотной биржи вместимостью 12 тыс. голов.

При строительстве откормочного комплекса использовались австралийские технологии. С 2024 года в Казахстане ведется работа по внедрению отдельных элементов австралийской модели мясного животноводства, направленных на повышение продуктивности скота, снижение производственных затрат, развитие откормочных комплексов и современной инфраструктуры торговли животными.