Крупнейшую противобункерную авиабомбу испытали США
Министерство обороны США усовершенствовало и провело испытание самой крупной в своем арсенале противобункерной авиабомбы, способной уничтожить или нейтрализовать любой самый укрепленный ядерный объект на территории Ирана в том случае, если переговоры по иранской ядерной программе дадут сбой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Даже в то время, когда администрация Обамы прилагала усилия по заключению дипломатического соглашения с Ираном по сдерживанию его ядерной программы, Пентагон совершенствовал один из своих наиболее разрушительных обычных видов боеприпасов, а также меры радиоэлектронного противодействия, препятствующие внесению помех в работу его систем наведения", – говорится в публикации газеты The Wall Street Journal.
"Пентагон по-прежнему сконцентрирован на мерах по обеспечению возможностей по предоставлению военных вариантов действий в отношении Ирана, если потребуется, – приводит издание слова высокопоставленного представителя США. – Мы никогда (в этом отношении) не отвлекались".
По данным газеты, усовершенствованная модель была сброшена с бомбардировщика В-2 в неназванном районе на территории США. Бомбардировщик, уточнило издание, поднялся в небо в базы ВВС США Уайтмен в штате Миссури.