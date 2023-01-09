Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области

Общество
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В ходе обыска было обнаружено и изъято более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

Фото: polisia.kz

В Алматинской области в ходе совместной спецоперации Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности ликвидирована крупная подпольная нарколаборатория, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, по месту производства наркотиков с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков.

В ходе обыска было обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества "мефедрон" и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

Проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

 

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