Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы

33-летнего мужчину задержали в Алматы борцы с наркопреступностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Его Mercedes полицейские блокировали на пересечении проспекта Достык и улицы Омаровой. При проведении обыска машины было обнаружено 85 свертков, обмотанных изолентой.

Задержанный пояснил, что это мефедрон и марихуана, которые он хранил для распространения путем закладок на территории Алматы и Алматинской области.

Установлено, что синтетическое зелье подозреваемый изготавливает сам. Для этих целей он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау Алматинской области.

В ходе санкционированного обыска, в съемном жилище обнаружены и изъяты лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, различные жидкие и порошкообразные химические вещества в канистрах, полиэтиленовые пакеты с порошкообразными веществами, электронные весы, магнитная мешалка и 300 упаковочных пакетов.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого мефедрона составил 15,2 кг.

Задержанный на допросе сообщил, что за работу лаборанта и курьера он получал хорошую плату. Так называемый работодатель не скупился и на найме жилья под лабораторию.

Досудебное расследование по данному факту проводит Управление полиции Медеуского района. Уголовное дело зарегистрировано по ст.297 ч.3 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.