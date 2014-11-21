Происшествия Крупную партию героина изъяли полицейские Петропавловска Ксения Воронина

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на станции Петропавловск произведено задержание жительницы Петропавловска, у которой изъят героин в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.



Ранее оперативниками была получена информация о том, что задержанная приобретает, хранит и сбывает "тяжелый" наркотик. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 36-летняя женщина была задержана. По месту ее проживания, на балконной полке среди стеклянных банок были обнаружены и изъяты три полимерных свертка с веществом бежевого цвета, которое, по заключению эксперта, оказалось наркотическим веществом – героин весом 1,08 грамма, что относится к особо крупному размеру.



В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 259 ч. 3 п. "в" УК РК – "Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере".



Задержанная водворена в изолятор временного содержания УВД Петропавловска. Ведется следствие.