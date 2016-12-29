Крупную партию икры пытались вывезти из Казахстана в Россию
Ботагоз Балтабаева
Наряд пункта пропуска "Сырым авто" Уральского пограничного отряда задержал двух граждан Российской Федерации за попытку провоза крупной партии черной икры осетровых пород без сопроводительных документов. Задержанные следовали из Казахстана к себе на родину на автомобиле "ВИС", передает Kazpravda.kz. со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Икру обнаружили при досмотре транспорта в багажном отсеке в 20 пластмассовых контейнерах по 500 грамм каждый. Общий вес черной икры составил 10 килограмм.
В этот же день в пункте пропуска "Атырау авиа" Регионального управления Береговой охраны на рейсе "Атырау – Москва" у 69-летней гражданки Казахстана при досмотре ручной клади в картонной коробке обнаружили две пластиковые 500-граммовые банки с икрой и 4 килограмма рыбы осетровых пород. По этому инциденту проинформированы представители взаимодействующих органов.