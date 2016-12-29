Происшествия
Крупную партию икры пытались вывезти из Казахстана в Россию
Ботагоз Балтабаева
Наряд пункта пропуска "Сырым авто" Уральского пограничного отряда задержал двух граждан Российской Федерации за попытку провоза крупной партии черной икры осетровых пород без сопроводительных документов. Задержанные следовали из Казахстана к себе на родину на автомобиле "ВИС", передает Kazpravda.kz. со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Икру обнаружили при досмотре транспорта в багажном отсеке в 20 пластмассовых контейнерах по 500 грамм каждый. Общий вес черной икры составил 10 килограмм.

В этот же день в пункте пропуска "Атырау авиа" Регионального управления Береговой охраны на рейсе "Атырау – Москва" у 69-летней гражданки Казахстана при досмотре ручной клади в картонной коробке обнаружили две пластиковые 500-граммовые банки с икрой и 4 килограмма рыбы осетровых пород. По этому инциденту проинформированы представители взаимодействующих органов.

Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
В приоритете – порядочность и компетентность
С популистов спросят делом
Назарбаев дал оценку затрагивающим его статус поправкам в Конституцию Казахстана
Учитель, создававший «бриллианты»
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
В удивительном царстве грибов
Зоны высокой опасности
Алматы – город Нового Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Происшествия
Лже-банкиры обманули казахстанцев на 51 млн тенге
Происшествия
Молодая девушка разбилась насмерть после падения с 12 этажа…
Происшествия
Хлопок газовоздушной смеси произошел в 5-этажном доме в Уст…
Происшествия
Семь человек умерли от отравления в Павлодарской области, н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]