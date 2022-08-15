Крупную партию контрабандного и суррогатного алкоголя изъяли со склада в Алматы

Крупную партию контрабандного и суррогатного алкоголя обнаружили на складе в Алматы сотрудники городского департамента госдоходов. Кроме 13 тысяч литров незаконно ввезенного из России пива изъято оборудование для производства крепкого алкоголя, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как пояснили в ДГД, большая часть иностранного пива была расфасована в пластиковых емкостях. В соответствии с действующим законодательством Казахстана оборот алкогольной продукции в такой таре запрещается.

Кроме того, подакцизный товар не имел соответствующих таможенных и разрешительных документов, следовательно, его импорт и продажа расцениваются как незаконные.

Также проверяющие обнаружили на объекте цех по производству контрафактного алкоголя, оборудованный промышленным самогонным аппаратом, и спиртосодержащую жидкость, которая использовалась для изготовления суррогата. К потребителям продукция бутлегеров должна была прийти под видом виски, бурбона и других элитных напитков.

В департаменте напомнили, что в стране действуют минимальные розничные цены на подакцизные алкогольные напитки, так что крепкие ликероводочные изделия не должны быть дешевле 990 тенге за полулитровую емкость, а коньяк и бренди – 1 465 тенге за тот же объем.