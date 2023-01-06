Крупную партию наркотиков изъяли у жительницы Уральска

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Более одного килограмма синтетических наркотиков изъяли западноказахстанские полицейские у 45-летней жительницы Уральска, также в ходе обыска были обнаружены упаковочная тара и весы. Следствие выясняет каналы поставки наркотического препарата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

По информации полицейских, по улице Лесхозная была остановлена автомашина марки "Opel Corsa" под управлением 45-летней женщины, у которой при обыске в сумке были обнаружены и изъяты 3 свертка, обмотанные изолентой, и 74 расфасованных пакета с порошкообразным веществом серо-бежевого цвета со специфическим запахом.

В ходе обыска по месту проживания задержанной были обнаружены и изъяты предметы, используемые для упаковывания наркосодержащих препаратов. В частности, была изъята изолента разных цветов, упаковки полиэтиленовых зип-пакетов, новые электронные весы, еще одни весы со следами порошкообразного вещества серого цвета со специфическим запахом, 6 металлических гирь, 7 упаковок металлических магнитов, две мерные ложки и лопатка, здесь же были обнаружены 11 зип-пакетов с уже расфасованным порошкообразным веществом серо-бежевого цвета со специфическим запахом, 3 контейнера с порошкообразным веществом белого цвета и 3 контейнера с порошкообразным веществом серого цвета, а также другие предметы, применяемые наркоторговцами.

Согласно сводной таблице наркотических средств, психотропных препаратов и прекурсоров, размер изъятого определен как особо крупный.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 297 УК РК (Незаконное хранение, перевозка наркотических средств, в целях сбыта).

Как отметил начальник УПН ДП ЗКО подполковник полиции Аскар Абдрахманов, за сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере законодательно предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.