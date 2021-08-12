Происшествия
Крупную партию одного из самых опасных наркотиков изъяли в Кызылорде
Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в городе Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

Кызылординские оперативники задержали гражданина, распространявшего синтетическое наркотическое вещество «мефедрон» общим весом 352 грамма. Это один из самых опасных наркотических препаратов, впервые изъятых из оборота в Кызылорде.

Согласно оперативным данным, поступившим в Управление по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 10 августа в областном центре был задержан 23-летний житель Атырау, у которого изъято синтетическое наркотическое вещество «мефедрон» общим весом более 116 граммов.

В ходе обыска арендованной им квартиры, превратившейся в мини-лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, обнаружены приготовленные на продажу порошки белого цвета, расфасованные в 91 пакет, весы, фольга рулонная, цветная изолента, скотч, красители цветные и специи. Все вещественные доказательства изъяты.

Согласно заключению экспертизы изъятый порошок относится к синтетическому наркотику «мефедрон». Установлено, что указанное наркотическое средство житель Атырау сам взвешивал, подготавливал и сбывал в съемной квартире.

Вместе с тем в ходе проведения следственных действий выяснилось, что подозреваемый принимал заказ через интернет и указал места, где были обнаружены еще 50 пакетов с «синтетикой» общим весом более 81 грамма.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Управления полиции города Кызылорды, проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».



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