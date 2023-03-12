Крупную партию осетра нашли в багажнике легковушки на трассе Актау - Форт - Шевченко
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В Мангыстауской области полицейские изъяли большую партию незаконно выловленной рыбы ценных пород, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
10 марта в рамках операции «Браконьер» на трассе Актау - Форт - Шевченко в Мангыстауской области наряд патрульной полиции остановил автомашину марки "Лада 2112".
При осмотре в багажнике обнаружили мешки с рыбой - в общей сложности 124 килограмма выловленного осетра.
Изъятая рыба передана в ТОО "Kazakh Osetr".
За рулем авто был 26-летний казахстанец. Водитель задержан.
Уголовное дело возбудили по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".