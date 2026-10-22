Крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в Китай

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Стоимость изъятого деривата на черном рынке может составлять около 180 млн тенге

Фото: Пограничная служба КНБ РК

В международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос» пресечена попытка незаконного вывоза в КНР крупной партии рогов сайги в количестве 620 штук, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК

Стоимость изъятого деривата на черном рынке может составлять около 180 млн теңге.

«Материалы по данному факту будут переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», – добавили в КНБ.

Ранее сотрудники КНБ в рамках борьбы с нелегальной миграцией выявили и задержали 13 граждан Китая, находившихся в стране с нарушением законодательства. 

#КНБ #Китай #сайга #рога

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